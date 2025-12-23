Esta es la fecha del nacimiento de Jesús según los evangelios: por qué se eligió el 25 de diciembre

La Navidad es la fiesta por la cual los católicos conmemoran el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios. La fecha destinada para esta celebración cada año es el 25 de diciembre. En ese sentido, surge la duda sobre por qué se eligió esta jornada y qué dicen los Evangelios al respecto.

La Navidad se celebra en la mayor parte del mundo el 25 de diciembre Freepik

¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre?

En la Biblia no se específica una fecha para el nacimiento de Jesús. Según informa la agencia de noticias católica ACI Prensa, en el siglo II (unos 100 años después del nacimiento de Cristo), los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento del nacimiento del Hijo de Dios.

En los siglos siguientes, surgió el deseo de celebrar el natalicio de Jesús de una forma clara y diferenciada. Algunos teólogos se basaron en los textos de los Evangelios para proponer un día de celebración, pero se destacaban fechas tan dispares. Es así que la Iglesia armenia determinó el 6 de enero como el día del nacimiento de Cristo, mientras que otras como las orientales, egipcios, griegos y etíopes se decidieron por el 8 de enero.

En la Biblia no se detalla cuándo es la fecha del nacimiento de Jesús Pixabay

En el año 324, el Concilio de Nicea decidió nombrar a Cristo como una divinidad y determinar su nacimiento durante el solsticio de invierno del hemisferio norte, el 25 de diciembre. La jornada coincide con el Natalis Solis Invicti, un culto popular entre los romanos que se llevaba a cabo la noche del 24 al 25 de diciembre. Es así que la Navidad se empezó a festejar en estas fechas en Occidente, mientras que las iglesias orientales siguieron y siguen festejando esta celebración el 6 de enero.

Qué dice la Biblia sobre el nacimiento de Jesús

En los evangelios de Lucas y Mateo se puede conocer la historia sobre el natalicio del Hijo de Dios.

Los que cuenta la Biblia sobre el nacimiento de Jesús (Foto: Freepik)

En el primer caso, se enfatiza su linaje, que desciende de David, el segundo rey de Israel. Asimismo, informa el “origen de Jesucristo” al relatar como un Ángel apareció ante José en un sueño para confirmar la concepción virginal de María, con quien estaba casada, pero todavía no habían vivido juntos. Ante esta situación, el hijo de David había decidido dejar a la joven en secreto para no generar un escándalo.

“Al despertar, José hizo lo que el Angel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús", detalla Mateo 1:24-25.

En tanto, narra la visita de los magos de Oriente, también conocidos como los Reyes Magos. Estos siguieron a la Estrella de Belén hasta el pesebre en donde nació el Niño de Jesús para adorar al Mesías y entregarle regalos.

El Ángel Gabriel fue quien le anunció a María que sería la Madre de Dios Prensa - SCALA Archives

Por otro lado, el capítulo de Lucas relata que el ángel Gabriel “fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José” (Lucas 1:26-27). Al aparecer ante María le anunció: “Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:31-33). Además, le explicó que este sería por obra del Espíritu Santo.

A su vez, narra el viaje de José y María a Belén por el censo de César Augusto. Es allí que Jesucristo nació en un pesebre, puesto que no pudieron conseguir lugar en una posada.

Jesús nació en un pesebre en Belén Shutterstock

En tanto, detalla cómo un Ángel apareció ante unos pastores de la zona para informar sobre el natalicio de Jesús. “Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”, fue lo que dijo, según Lucas 2:11-12. Ante esta noticia, los pastores decidieron viajar a Belén para conocerlo y alabarlo.