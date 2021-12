Coronavirus: versiones cruzadas sobre Mirtha Legrand y un posible contacto estrecho con un caso positivo

El regreso a la televisión de Mirtha Legrand podría generarle un problema a la diva. Circulan versiones de que debió aislarse por ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19. Sin embargo, al menos hasta ahora, no hay motivos para alarmarse.

Según dijo en su programa de televisión Mariano Iúdica, el diseñador Claudio Cosano contrajo Covid-19 y, como había estado previamente con Mirtha Legrand, a quien vistió para su regreso a la pantalla chica , la diva estaba aislada en su casa y debía permanecer así una semana.

Sin embargo, desde el entorno de la diva hablaron con LA NACION y desmintieron que esté aislada. Incluso, contaron que esta noche participará de una cena de fin de año con parte del equipo de la productora del programa que conduce junto a su nieta Juana Viale.

“Es todo un cuento, Mirtha está bárbara. Cosano se contagió el sábado por una clienta y él la vio el viernes a Mirtha. Incluso el diseñador fue el lunes a trabajar a su programa de televisión. Si fuera así, debería estar todo ese programa aislado también. Además, Claudio y todos los que estuvieron con Mirtha el fin de semana se hisoparon antes de estar en contacto con ella ”, dijeron desde el entorno de la diva a LA NACION.

En tanto, el propio diseñador se contactó con Mirtha para explicarle la situación y llevarle tranquilidad. “Yo ya le mandé un mensaje y le conté todo cómo era, que se quede tranquila. Igual todavía no sé si tengo Covid-19, estoy resguardado”, dijo Cosano y agregó: “Mañana recién lo voy a saber. Hasta el lunes a la noche no contagiaba porque tenía hisopado negativo, si no no iba ni siquiera a la Jaula de la Moda, así que más que tranquila tiene que estar Mirtha. Igual yo ya le mandé mensaje a ella explicándole bien”.