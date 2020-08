Vilma Ibarra: "No están prohibidas todas las reuniones en el país, sino las sociales en lugares cerrados" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

4 de agosto de 2020 • 11:47

Un día después del decreto presidencial que prohíbe las reuniones sociales para contener los brotes de coronavirus, Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, aseguró: "En principio no están prohibidas todas las reuniones en el país, sino las sociales, familiares,en lugares cerrados, donde no se maneja un protocolo".

Ibarra, en diálogo con Radio con Vos, explicó que la medida se da por los brotes de contagios que se han dado en el país luego de interacciones entre familias y grupos de amigos no convivientes en medio de la cuarentena. Así, explicó que los expertos en epidemiología han dicho que las reuniones sociales de ese tipo "son la mayor fuente de contagio que hay actualmente, que expande rápidamente el virus". Por lo que opinó que "es una medida prudente" para "prevenir que se siga expandiendo el virus" y para promover que el "sistema de salud pueda seguir dando respuesta" a las demandas.

Por otra parte, recalcó que la medida no busca ir en contra de la libertades individuales. "Esto no es el derecho de reunión", indicó, y aclaró que "solo se le está pidiendo a la población que no nos reunamos en lugares cerrados dentro de nuestras casas porque allí pasa algo que es que estamos con nuestros afectos pasando momentos muy difíciles, muy cerca".