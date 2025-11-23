Cortarán una autopista porteña durante tres noches esta semana para el montaje de un nuevo puente

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informó este domingo que el martes 25, el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre, desde las 22 y durante siete horas, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) cerrará la autopista Dellepiane en ambos sentidos, entre Larrazábal y Avenida General Paz, como parte de las obras de renovación integral de la traza.

El tránsito procedente de la autopista Riccheri en sentido al centro será desviado hacia General Paz, desde donde podrá tomar diversos caminos alternativos, como empalmar con la autopista Perito Moreno o usar Avenida Directorio-Avenida San Juan, Avenida Roca o Avenida 27 de Febrero.

En sentido contrario, hacia la provincia, el tránsito que circule por Dellepiane deberá salir en Larrazábal y de ahí podrá seguir hasta General Paz por colectora, o usar las avenidas Eva Perón o Alberdi. También podrán desviarse antes, a través de la autopista Perito Moreno, para conectar con General Paz-Riccheri.

El traslado de las vigas del puente que serán colocadas esta semana Gentileza AUSA

Según el comunicado oficial, esta restricción será necesaria para montar las vigas que formarán parte de la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena, que se está construyendo sobre la autopista Dellepiane, a 500 metros de General Paz.

Además, por las obras en marcha, se está restringiendo la calzada de Dellepiane entre Piedra Buena y Av. Argentina-Larrazábal, en ambos sentidos, lo que afecta las banquinas y parte del carril derecho, pudiendo ocasionarse demoras a lo largo de distintos momentos del día.

Para evitar la zona de obras, agregó AUSA, los automovilistas pueden desviarse por las siguientes alternativas, usando la General Paz para conectar desde y hacia Riccheri:

Avenida Directorio-Avenida San Juan sentido al centro

Avenida Independencia-Avenida Alberdi hacia la provincia

Avenida Roca

Autopista Perito Moreno

La autopista Dellepiane será interrumpida en ambos sentidos durante tres noches Gentileza AUSA

Quienes utilicen puente La Noria, podrán evitar Dellepiane a través de la Avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora.

La obra de refuncionalización

Estas obras forman parte del sistema integrado de movilidad urbana impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, recordó el comunicado oficial. Buscan convertir a la autopista Dellepiane en la primera “autopista parque de la ciudad” mediante una batería de trabajos que está ejecutando AUSA, con miras a beneficiar a los 200.000 vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de 63.000 vecinos de la zona y acortar los tiempos de viaje de unos 15.000 usuarios de transporte público.

La obra contempla la refuncionalización de ingresos y egresos para hacerlos más fluidos y seguros, tareas que se complementarán con el recambio integral de las defensas laterales y la colocación de amortiguadores de impacto.

Con el objetivo de mejorar el transporte público para los vecinos del sur porteño, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el metrobús de la AU 25 de Mayo. Será doble mano con sistema de circulación inglés, tendrá 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos.

Una vez concluida la obra, la autopista sumará un parque lineal

El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a la vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización acorde, nueva iluminación y rampas de acceso con pendientes suaves para asegurar una adecuada accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé, etc.

Asimismo, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras norte y sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que ambos puentes hoy interrumpen la circulación a 600 metros de la General Paz.

Al finalizar la obra, se creará un parque lineal de cuatro kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas.

Adicionalmente, se trabaja en una gran obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez para mejorar las condiciones de escurrimiento y evitar los anegamientos que suceden en el área ante eventos climáticos extremos. Las tareas impactan positivamente en más de 3700 vecinos y consisten en construir dos nuevos conductos que suman una longitud de 2700 metros, de entre 1,5 metros y 2,6 metros de diámetro, con la incorporación de 247 sumideros para captar el agua de lluvia.