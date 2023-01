Covid: en caso de presentar síntomas, ¿dónde es posible hisoparse en Pinamar y cuánto sale?

escuchar

PINAMAR.— Desde que comenzó la pandemia, en 2020, todas las vacaciones de verano se vieron alteradas por el coronavirus. Pero este año podría ser la excepción. Si bien los casos no paran de subir hace más de cuatro semanas, por el alto nivel de vacunación de la población, dicen los expertos, por ahora no es necesario tomar medidas restrictivas. También es cierto que la gran mayoría de las personas ya no se testea cuando presentan síntomas; sin embargo, hay muchos que aún prefieren hacerlo porque son de riesgo o conviven con alguien que lo es.

Por eso, LA NACION confeccionó una lista de lugares para que los que los turistas que lleguen a Pinamar puedan testearse en caso de necesitarlo. Mientras que en los laboratorios privados realizan tests de antígenos y pruebas de PCR, en el hospital público solo le practican un hisopado a quienes cumplen con lo que establece el protocolo.

El laboratorio Katzman Diez, ubicado en la avenida Shaw 658, es uno de los laboratorios privados que realiza testeos en Pinamar Tomás Cuesta

“En Pinamar, en el último reporte se informaron cuatro casos. En el hospital ya no se testea a los que presentan síntomas, sino que se le practica un test a aquellos que cumplen con las condiciones necesarias, es decir, que tengan síntomas pero que además sean mayores de edad o que tengan algún factor de riesgo”, explica Eduardo D’Agostino, secretario de Salud de Pinamar.

En los laboratorios privados el valor de los test ronda entre los $5000 el de antígeno y $9500 la PCR, y, por lo general, entregan los resultados en el mismo día.

“En diciembre hicimos varios hisopados, la mayoría por test rápido. Tuvimos un total de 37 de los cuales 23 fueron positivos. Luego tuvimos muchos testeados que se lo hicieron porque estaban por hacer un viaje al exterior. Para la temporada supongo que vendrán varios a hisoparse, pero no como el año pasado porque ya no es obligatorio aislarse. Los que más se testean ahora son las personas mayores o aquellos que tienen una indicación médica de hacerlo”, señala Marina Diez, bioquímica del laboratorio Katzman Diez en la avenida Shaw 658.

El hospital municipal de Pinamar solo le practica un hisopado a aquellos que presentan síntomas y son de riesgo por la edad o una enfermedad preexistente Tomás Cuesta

En el laboratorio Katzman Diez atienden al público de lunes a viernes de 7 a 15 y de 18 a 20. Mientras que los sábados reciben a aquellos que quieran testearse de 8 a 12. El valor del test rápido es de $4500 y la PCR cuesta $9000.

Otra opción para testearse es el Laboratorio Bettiga, en Avenida Constitución 1472. Allí atienden de 9 a 14 a los que no presentan síntomas, y a los que sí tienen alguna sintomatología les piden que vayan después de las 11 para evitar que se acumulen muchos pacientes, ya que hasta las 11 realizan extracciones.

Allí el test de antígeno sale $5500 y el resultado lo entregan en 15 minutos, mientras que la PCR cuesta $9500 y envían el resultado el mismo día vía mail.

Otra alternativa es el Laboratorio Ejarque, en Avenida Shaw 224. Allí el test de antígeno sale $5000 y la PCR $9000. El primero entrega un resultado en 20 minutos y el segundo, si la persona se lo realiza antes de las 11, el laboratorio le enviará el resultado en el día. El laboratorio está abierto de lunes a viernes de 7 a 13.30 y de 17 a 19.

La situación sanitaria

El aumento de casos de coronavirus que se registra desde finales noviembre pasado no para. El último reporte emitido anteayer por el Ministerio de Salud de la Nación indicó que la semana pasada hubo 72.558 nuevos casos de Covid-19 en el país, lo que equivale a un 17% de aumento con respecto de los siete días anteriores, en los que hubo 61.903 casos positivos.

La cifra de personas fallecidas por la enfermedad llegó a 47, con 13 muertes de residentes bonaerenses, nueve de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco de Salta, tres de Entre Ríos, dos, en cada caso, de Catamarca, Chaco, Córdoba, Río Negro, San Juan y Santa Fe y uno, en cada caso, de Chubut, Formosa, Neuquén, San Luis y Santa Cruz.

En los datos publicados se indica que en una semana disminuyó la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva, de 411 a 402, lo que se traduce en una diferencia del 2,24% en una semana.

Quiénes pueden aplicarse la quinta dosis

Las personas que hayan transitado 120 días o más desde su segundo refuerzo, o cuarta dosis si las dos primeras fueron de Sinopharm, podrán asistir a un vacunatorio para aplicarse el tercer refuerzo o quinta dosis.

La prioridad está puesta en los mayores de 50 años y en personas con factores de riesgo. No obstante, las autoridades cuentan con el stock de vacunas necesario para inocular a todos los que quieran recibir la quinta dosis.

Dónde vacunarse contra el Covid-19

En Pinamar, las personas podrán inocularse en la salita de Valeria del Mar, ubicada en Guanaca 301. Mientras que en el resto de la provincia de Buenos Aires, los centros de vacunación, junto con los horarios, se pueden encontrar acá:

Las postas habilitadas en la ciudad de Buenos Aires:

Club San Lorenzo (Avenida La Plata 1782)

Centro Islámico (Avenida Intendente Bullrich 55)

Colegio de Abogados (Avenida Corrientes 1441)

Detectar Devoto (Francisco Beiró 4629)

El Ministerio de Salud de la Ciudad (Avenida Amancio Alcorta 2100)

Hospital Dr. Abel Zubizarreta (Nueva York 3952)

Parque Lezama

Templo Budista (Montañeses 2175)

La Rural (se ingresará por la calle Cerviño)

Parque Chacabuco

Excepto la sede de Parque Chacabuco, que funciona solo hasta el mediodía, el resto de los vacunatorios están abiertos de 8 a 16.45. Por su parte, los únicos que abren los fines de semana son el Centro Islámico y la sede del club San Lorenzo.