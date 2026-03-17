Crece la incertidumbre en el SMN por un plan que podría reducir un 30% de su personal

Entre el Ministerio de Defensa y el de Desregulación y Transformación del Estado, se baraja un “plan de modernización” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuya estrategia es todavía desconocida. Sin embargo, dentro de la institución científica hay fuertes rumores de que el eje central de la medida sería desprenderse de al menos un 30% de su personal.

Así coincidieron cinco fuentes, con diferentes cargos dentro de la institución, en diálogo con este medio. De llevarse a cabo, este recorte implicaría la salida de más de 270 empleados, de un total de 972.

Consultados por LA NACION, Voceros de Defensa, el ministerio del que depende el SMN, plantearon que la “modernización” consistirá en procesos de “digitalización y uso de tecnologías para tener un servicio de punta”, y añadieron que, “si bien puede haber bajas en la planta, no es el objetivo correr gente”.

Destacaron, a su vez, estar a la espera de un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que brindará un diagnóstico sobre el funcionamiento de la institución meteorológica, iniciado hace menos de un mes.

Los observadores meteorológicos hacen medidas de presión, humedad, temperatura y otras variables cada hora

El temor a la amenaza de recortes comenzó a finales de febrero con las reiteradas visitas al SMN de Alejandro Tamer, uno de los fundadores de Despegar, dirigente de San Lorenzo y hoy subsecretario de Reforma Estatal, quien es además uno de los alfiles de Federico Sturzenegger en su cruzada contra la “ineficiencia” y el gasto público.

Entre los pasillos de servicio estatal, este funcionario es conocido como el brazo ejecutor de la “motosierra” libertaria. Es por eso que las fuentes consultadas dentro de la institución catalogaron sus múltiples visitas como una experiencia “desagradable”.

“Vino cuatro o cinco veces al SMN. Habló con técnicos y observadores, y después los increpó y les preguntó qué hacían. Dijo que no tenía sentido hacer turnos de doce horas. Que no tenía sentido que hubiera tantos puestos porque solo se hacen clic, clic, clic en la computadora. Pero él no entiende qué hacemos y que hay que tener una formación muy especializada para hacerlo. No por nada la carrera dura seis años”, criticó una técnica consultada, en coincidencia con múltiples denuncias del estilo.

Las fuentes consultadas plantearon, a su vez, que, durante el recorrido de Tamer por la institución meteorológica, notaron la desconexión que el funcionario tiene con su trabajo allí, y que era evidente que “buscaba sectores para recortar”. También dijeron que se reunió con el recientemente reincorporado —después de haber renunciado en octubre pasado— director del SMN, el excombatiente de Malvinas Antonio José Mauad.

Alejandro Tamer es conocido como el agente ejecutor del ajuste en el Estado

Según coincidieron las fuentes consultadas, el viernes pasado Mauad se habría reunido con varios directores del servicio para informar que deberían recortar al menos 270 personas, lo que equivale a poco menos de un 30% del total de la planta, una cifra que desde ATE sospechan podría escalar a más del 50%.

Desde Defensa plantearon que las discusiones sobre la modernización son preliminares y el eje gira en torno a la digitalización e implementación de tecnología, aunque sí mencionaron la red de observadores del SMN como un área analizada.

Los observadores son técnicos entrenados que se dedican a medir, en las 125 estaciones del país, los datos base sobre los que se construyen los pronósticos, la información meteorológica para la pesca y la agricultura y los sistemas de alerta temprana vinculados a fenómenos climáticos extremos. En otras palabras, son los encargados de recopilar los datos que les indican a los argentinos y a sectores económicos particularmente vulnerables al clima cuándo lloverá y cuándo habrá tormentas, nevadas, ventiscas o calor extremo.

Si bien en otras partes del mundo este proceso está en gran medida automatizado, en la Argentina sigue siendo análogo y requiere de más de cinco personas que, hora a hora, recopilan datos. La falta de personal en estas estaciones, según coincidieron fuentes administrativas, científicas y funcionarios del SMN, podría derivar en un “desmantalamiento” del sistema meteorológico argentino. Advirtieron que ya se degradó el funcionamiento de algunas de estas, dado que en los últimos dos años hubo un recorte de 220 empleados, y que el cierre de las estaciones significaría generar puntos ciegos en el país. “Esto afecta a sectores productivos y también a tratados internacionales”, añadieron.

La Estación de Vigilancia Atmosférica ubicada en Ushuaia (VAG-Ushuaia). El programa VAG (en inglés GAW Global Atmospheric Watch) coordina el esfuerzo de 31 estaciones de monitoreo atmosférico globales y más de 400 regionales (involucrando 80 países) Dennis MacDonald - Shutterstock

Dentro de los planes de Defensa, invertir en un recambio tecnológico allí sería clave. Advirtieron que esto podría suplir parte del personal y no implicaría el cierre de ninguna estación. En tanto, expertos del SMN destacaron que expulsar a los observadores antes de sustituir a la mayoría por máquinas podría ser catastrófico.

“La recopilación de datos se vería cortada. Las series históricas se verían interrumpidas y eso afecta a toda la cadena”, describieron. Calculan que se necesitarían al menos dos años para adaptar los procesos sin entorpecer la obtención de datos.

Estas máquinas, en el mundo, se conocen como estaciones meteorológicas automáticas, que en el mercado pueden rondar entre US$10.000 y US$30.000 por estación. “En cada estación, en países europeos, suele haber una o dos”, comentó un científico que trabaja en la institución.

Un cálculo sencillo daría cuenta de que la inversión total solo para estas máquinas rondaría, como mínimo, los US$2,5 millones, lo que representa poco menos del 10% del presupuesto asignado a este sector en 2026. “Y no sería lo único que se necesita. Habría que invertir en data centers y en máquinas que puedan procesar información continua”, desglosó un científico del SMN, y advirtió que esta discusión ni siquiera está en la mesa aún.

El héroe de Malvinas Antonio José Mauad, a cargo del Servicio Meteorológico Nacional captura de redes

LA NACION quiso hablar con Tamer sobre sus visitas al SMN, su charla con Mauad y los presuntos comentarios hacia el personal. Sin embargo, desde el ente de Desregulación y Transformación del Estado informaron que “no da entrevistas”. Explicaron sus recorridos como rutinarios y dijeron que no hay ningún plan específico para la institución.

Desde Defensa explicaron que este proceso es todavía precoz y que no existe ni siquiera documentación que lo sustente. Lo que buscan es remover los sectores que podrían funcionar mejor. Según ellos, los expertos formados y que trabajan bien no se verán afectados. Tampoco el funcionamiento del SMN.