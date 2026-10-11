Crecida del río Uruguay: evacuaron familias en Concordia y hay alerta en Corrientes y Entre Ríos por El Niño.

Las autoridades y vecinos de las zonas ribereñas de Corrientes y de Entre Ríos se mantienen en alerta este domingo tras la sostenida crecida del río Uruguay, que en las últimas horas obligó a evacuar preventivamente a algunas familias en Concordia, uno de los lugares hasta ahora más afectados, y en otras ciudades litoraleñas. Los organismos técnicos advirtieron que el fenómeno podría intensificarse durante los próximos días debido a las precipitaciones previstas en la cuenca alta.

De acuerdo con el último informe del Comité Operativo de Emergencias (COE) de Concordia, elaborado a partir de datos del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el nivel del río frente al puerto de Concordia podría alcanzar los 11,60 metros este lunes, nivel que, en principio, se extendería hasta el jueves.

Crecida del río Uruguay: evacuaron familias en Concordia. Defensa Civil Concordia

“Hasta este domingo solo fueron evacuadas siete familias: cuatro —12 adultos y 10 menores— fueron trasladadas al centro de evacuados ex-Bagley, mientras que las tres restantes se alojaron en casas de familiares”, informó la Municipalidad de Concordia. La ciudad registró un índice de pobreza del 56,2% de su población —unas 94.000 personas— durante el primer semestre del año, según datos oficiales del Indec.

🔹 Alerta en Concordia por la crecida del río Uruguay: hay familias evacuadas y esperan picos de hasta 13 metros.



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Según explicó a LA NACION Diego Saure, secretario de Salud de Concordia y coordinador del COE, existe una ordenanza que prohíbe la construcción de viviendas por debajo de la cota 14; esto significa que no se puede edificar casas o establecer asentamientos residenciales en terrenos cuya altura esté por debajo de los 14 metros sobre el nivel del río (tomando como referencia la escala del Puerto de Concordia). “Ese estresa todo el sistema y es donde crece exponencialmente el número de evacuados”, indicó el funcionario.

Crecida del río Uruguay: evacuaron familias en Concordia. Defensa Civil Concordia

Crecida del río Uruguay: evacuaron familias en Concordia. Defensa Civil Concordia

Saure agregó que, “pensando en un escenario complejo” ante la crecida del río, se está proyectando la infraestructura necesaria para albergar unos 1000 evacuados en caso de ser necesario, intentando como último recurso utilizar las escuelas para no afectar a los estudiantes.

Crecida del río Uruguay: evacuaron familias en Concordia. Defensa Civil Concordia

Preocupa El Litoral

La crecida se produce en un contexto de fortalecimiento del fenómeno climático El Niño, que aumenta la probabilidad de lluvias superiores a las normales en el noreste argentino y el Litoral. Según un informe meteorológico citado por LA NACION, durante octubre y noviembre, la señal con mayor humedad se concentrará en el extremo nordeste del Litoral, con precipitaciones que superarán en más de 50 milímetros los valores normales.

La zona baja en la costanera de Concordia, inundada tras la crecida del río Uruguay. Provincia de Entre Ríos

La situación también generaba preocupación en Colón, donde el río continuaba creciendo. Según pudo saber LA NACION, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) proyectó para esa ciudad entrerriana una altura cercana a los 7,70 metros en los próximos días, apenas 20 centímetros por debajo de la cota de evacuación, establecida en 7,90 metros.

Crecida del Río Uruguay, costanera de Salto, Uruguay @Estacion_bcp

El avance de las aguas también se observa en otros puntos de la cuenca baja del Uruguay. En Concepción del Uruguay, las proyecciones de CARU estiman una altura de 6,10 metros, por encima de la cota de alerta de 5,30 metros. En la desembocadura del Gualeguaychú, las previsiones anticipan registros superiores al nivel de evacuación, mientras que en la ciudad uruguaya de Paysandú, donde el nivel de alerta se activa después de los 4,39 metros, también se esperan marcas muy por encima, con una crecida de 6,70.

Más al norte, la creciente ya provoca consecuencias en Corrientes. En Paso de los Libres, donde según los medios locales fueron asistidas alrededor de 30 personas, Prefectura Naval Argentina (PNA) registró una altura de 9,18 metros, por encima de la cota de evacuación establecida en 8,50 metros. En la ciudad correntina de Alvear, donde las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil, el río marcó 10 metros, superando el nivel de alerta local.

De acuerdo con el último informe de la CARU, hasta las 15 de este lunes el río Uruguay no superaría los 11,80 metros frente al puerto de Concordia ni los 12,10 metros frente al de Salto. El nivel se mantendría estable, aunque podría registrar variaciones leves y localizadas en función de los vientos y del nivel del Río de la Plata. Sin embargo, debido a que se mantienen las previsiones de lluvias en la cuenca alta, el organismo recomendó prestar atención a posibles variaciones en los aportes de agua a la represa de Salto Grande.