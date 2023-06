Crisis sanitaria. Por qué una provincia tuvo que declarar la emergencia en la atención pediátrica y neonatal

escuchar

SANTA FE.- Por falta de profesionales especializados en atención pediátrica y neonatal en la provincia, una problemática que se inició hace una década y hasta el momento no pudo ser resuelta, el gobernador declaró la emergencia sanitaria en materia de atención pediátrica y neonatológica en Santa Fe por un período de 90 días.

“Es un intento por mejorar la situación a nivel recurso humano y aliviar, por ejemplo, ciertas trabas burocráticas que dificultan el pago de las horas extras. La emergencia pediátrica viene a darnos recursos para contratar y cubrir estos lugares aquellos que estén trabajando sobrecargados”, explicó la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano.

El decreto refrendado por el gobernador Omar Perotti señala que la determinación se basa en “la compleja situación que atraviesa la provincia de Santa Fe en materia de atención pediátrica y neonatol, ante la alta demanda suscitada tempranamente, producto de la creciente circulación de virosis respiratorias y bronquioloalviolitis, lo que ha generado una saturación de los sistemas de salud público y privado”.

Se destacó también la falta de disponibilidad de camas críticas en las áreas de Neonatología y Unidad de Terapia Intensiva (UTI), según lo comunicado por el director provincial de Tercer Nivel de Salud.

En respuesta a esta crisis, el gobernador Perotti sostuvo que “es responsabilidad del Estado provincial garantizar los medios necesarios para satisfacer los intereses públicos esenciales relacionados con la salud de la población”.

En este contexto, el decreto establece que la ministra de Salud tiene la autoridad para reubicar al personal de su dependencia, incluyendo a los agentes titulares, suplentes y contratados, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en el área de Pediatría y Neonatología.

Módulos de pago

También se propone la creación de módulos de pago como retribución de servicios extraordinarios para los profesionales universitarios de la salud, especializados en Pediatría o Neonatología, así como para el personal de enfermería y servicios generales que trabajan en los diferentes centros de atención afectados por la alta demanda.

El decreto, firmado por Perotti, menciona que las áreas técnicas del Ministerio de Salud han estimado un costo total de $214 millones para cubrir la alta demanda de atención pediátrica y neonatal en toda la provincia.

El hospital de Niños Zona Norte de Rosario; los funcionarios provinciales admiten que este año las afecciones respiratorias pediátricas comenzaron en mayo pasado

“En virtud de las facultades otorgadas por la normativa vigente, el gobierno podrá aumentar la carga horaria de los profesionales en situaciones de emergencia sanitaria, desastres o situaciones de fuerza mayor que requieran la intervención de los servicios públicos para superarlas”, según lo declarado por el decreto provincial.

“No preocuparse”

Martorano llevó tranquilidad a la población y afirmó que “no es para preocuparse”, si bien admitió que los meses de junio, julio y agosto “son de alta demanda por patologías respiratorias”. “Este año, la situación comenzó a percibirse a mediados de mayo”, apuntó.

“La pandemia nos hizo olvidar de muchas cosas. En 2020 y 2021 no tuvimos prácticamente internaciones en terapia de patologías respiratorias habituales porque los niños y niñas no iban al jardín, a la guardería, no había presencialidad. En 2022 tuvimos algunos cuadros, pero poco. Ahora, en 2023, con presencialidad total y cambios inmunológicos en los chicos que no tuvieron el contacto habitual en los últimos años estamos con esta alta demanda”, puntualizó Martorano.

Datos actuales

Según informes a los que accedió LA NACIÓN, la provincia de Santa Fe tiene hoy 1.600 pediatras, de los cuales 930 están en Rosario y 350 en Santa Fe. Para Martorano, “la distribución no es equitativa. Y el número afectado a guardias es muchísimo menor: unos 300 profesionales apenas. Por este motivo, no es que se contratará más personal sino que el presupuesto extra le permitirá a la provincia abonar los días extra que trabajen los profesionales durante este período de 90 días”.

Así, “la emergencia nos da una solución transitoria”, admitió Martorano y subrayó que se trabaja para resolver la cuestión de fondo.