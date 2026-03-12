Daniel Becker, pediatra: “Los primeros 1000 días de vida de un bebé son el período más importante en la vida de un ser humano”

Empiezan siendo microscópicos y terminan convertidos en pequeñas criaturas adorables que apenas saben hablar, pero que requieren una enorme dedicación. Este período, que abarca los primeros mil días del bebé —desde la concepción hasta el segundo año de vida— es fundamental porque en él se define gran parte del futuro de esa persona. De hecho, en esta etapa el cerebro alcanza un desarrollo extraordinario: se llegan a formar hasta un millón de conexiones neuronales por segundo.

Y, aunque la humanidad se reproduce desde siempre, criar hijos no se volvió una tarea más sencilla. Por el contrario: las dudas parecen multiplicarse. ¿Tengo que dar en adopción a mi gato si quedo embarazada? ¿Puedo tomar café? ¿Qué hace una doula? ¿Debo despertar al bebé para que tome la leche? ¿Conviene comprar un andador? ¿Y qué es, después de todo, el “peitolé”?

El pediatra Daniel Becker presentó un libro dedicado a los primeros 1.000 días de vida (Foto: Instagram @pediatriaintegralbr)

Acostumbrado a escuchar a diario el “¿esto es normal?” de madres y padres angustiados, el pediatra, sanitarista y columnista de O Globo, Daniel Becker, junto con la periodista Rita Lisauskas, asumió la tarea de crear un libro para orientar a las familias. Los 1.000 días del bebé (Editorial Planeta) se presenta como una guía “para el período más importante en la vida de nuestros hijos”.

¿Cómo surgió la necesidad de crear una guía actualizada?

En el consultorio y en el curso sobre primera infancia que doy en Internet, muchas personas me pedían material bibliográfico: qué libro comprar, alguna orientación escrita que pudieran tener como referencia. También tengo desde hace tiempo la sensación de que existe una gran pérdida de referencias para madres y padres. A lo largo de los últimos 50 o 70 años se fue perdiendo ese saber que pasaba de abuela a madre y de madre a hija. Antes, una persona de poco más de 20 años ya tenía experiencia: sabía cómo cuidar a un hermano o a un sobrino, tenía nociones muy claras y un conocimiento que se adquiría de forma intuitiva, a partir de la observación. Sabían qué hacer cuando un bebé se enfermaba, cómo cambiar un pañal, cómo empezar la alimentación complementaria y muchas otras cosas. ¿Había problemas? Sí, claro: había violencia, ausencia casi total del hombre, exceso de mamaderas y pérdida de la lactancia. Pero existía una referencia. Con el tiempo fuimos perdiendo esa experiencia, las familias se fragmentaron y tanto el conocimiento como la convivencia con quienes crían hijos se fueron diluyendo. Se volvió un proceso muy solitario.

El padre, aunque quiera quedarse, muchas veces debe volver al trabajo a los pocos días. Recientemente se aprobó una licencia de paternidad de 20 días, algo que debería celebrarse. Y la abuela —la madre de la mujer— también trabaja, por lo que muchas veces no puede brindar apoyo directo.

El especialista explicó por qué esta etapa es clave para el desarrollo infantil Freepik

¿Qué papel tiene Internet cuando se busca información?

Hoy en día, una gran referencia para quienes están embarazadas o tienen hijos pequeños son los videos de Internet, donde circula mucha información falsa o de baja calidad. La información confiable existe, pero suele estar fragmentada o incluso ser contradictoria. Por ejemplo: “¿Cómo hacer que tu bebé duerma toda la noche?”. Primero, decir que un bebé va a dormir toda la noche crea falsas expectativas. Y, además, una persona dirá “déjalo llorar para que aprenda a dormirse solo”, mientras que otra afirmará “nunca lo dejes llorar, alzalo cada vez que lo necesite”. Son extremos que terminan dejando a las personas aún más confundidas.

Claro. Tenemos algunos libros clásicos con orientaciones muy valiosas, pero muchas cosas cambian a medida que avanza el conocimiento científico, no solo en relación con las enfermedades y la salud, sino también sobre la crianza y el desarrollo. ¿Hace 50 años se hablaba de la importancia del juego o del contacto con la naturaleza? El mundo también cambió. Un libro de hace medio siglo, por ejemplo, ¿advertía sobre los riesgos de exponer a un bebé a las pantallas? Además, hoy hay nuevas miradas sobre la parentalidad: sabemos que los límites son importantes, pero sin autoritarismo ni violencia, con firmeza y respeto. Antes, en cambio, el castigo físico era algo común. También hubo grandes avances en la forma de cuidar la salud infantil: vacunación, prevención, higiene y tratamientos que debían actualizarse.

El pediatra analizó cómo las primeras experiencias influyen en la salud futura Freepik

¿Cuál es la importancia de esos primeros mil días?

Es el período más importante en la vida de un ser humano. No me gusta la idea de que, si algo no sucede en ese momento, todo está perdido, porque el cerebro puede adaptarse y existen formas de reparar muchas cosas. Sin embargo, lo que ocurre en esa etapa tiene un impacto muy profundo. Todas las experiencias que vive un niño moldean su cerebro de manera decisiva. En esos años no solo se desarrolla el sistema nervioso, sino también el muscular, el respiratorio y muchos otros procesos que influirán en la salud futura. Un niño que recibe afecto, contacto visual, juego y atención desarrolla su cerebro a partir de esos estímulos. En cambio, cuando faltan esas interacciones, se activan con mayor intensidad áreas del cerebro asociadas al estrés y la ansiedad. Cada mirada, cada caricia, cada palabra, cada paseo o juego marca una diferencia enorme en el desarrollo del bebé. Incluso durante el embarazo influyen muchos factores: que la persona gestante tenga una vida saludable, haga ejercicio, se alimente bien y evite sustancias tóxicas puede impactar en el bienestar del hijo. Además, hoy sabemos gracias a la epigenética que nuestras conductas y el entorno pueden modificar la expresión de ciertos genes.

Al mismo tiempo, es una etapa muy exigente, en la que muchas madres —sobre todo— pasan noches sin dormir, se sienten solas, sobrecargadas e inseguras. Existe una frase muy repetida: “cuando nace una madre, nace también la culpa”. Para evitarlo, lo primero que hay que hacer es reconocer el valor del trabajo de cuidado. Muchas veces una madre con un recién nacido también tiene otro hijo pequeño, familiares que atender y una casa que sostener, mientras su pareja trabaja fuera del hogar. Esa combinación puede generar sobrecarga, aislamiento y falta de apoyo. Por eso es fundamental que exista acompañamiento, tanto dentro de la familia como desde políticas públicas que respalden el cuidado.

En el consultorio, uno de los temas que más preocupan a las familias es el sueño del bebé. También aparecen muchas dudas sobre la alimentación. Las rabietas, por ejemplo, suelen ser muy agotadoras para quienes cuidan: cuando un niño pequeño se tira al suelo o grita, muchas personas creen que se trata de un comportamiento “anormal”, cuando en realidad forma parte del desarrollo. Otro tema que genera angustia es el cólico del lactante, porque el bebé puede llorar durante largos períodos sin que se entienda bien por qué. La lactancia también es una fuente frecuente de preocupación, ya que al principio puede resultar difícil y dolorosa. Muchas madres se encuentran en pleno posparto, con cansancio y presiones externas —familiares que sugieren dar mamadera, por ejemplo— mientras intentan amamantar porque saben que es lo mejor para el bebé.

El especialista habló sobre los desafíos que enfrentan madres y padres en los primeros años Shutterstock

También existen distintas corrientes de crianza que a veces generan confusión. La llamada crianza con apego —que propone tener al bebé en brazos la mayor parte del tiempo, dormir junto a él y prolongar la lactancia— se volvió muy popular durante un tiempo. No tiene nada de malo, pero no siempre es realista ni debe invalidar otras formas de cuidado. Cada familia necesita encontrar su propio equilibrio. Del mismo modo, la parentalidad respetuosa, basada en la escucha y el respeto, a veces se confunde con la permisividad absoluta. En realidad, poner límites también es necesario para el desarrollo de los niños.

En ese sentido aparece la idea de la “madre suficientemente buena”, un concepto muy interesante. Una cosa es atender todas las necesidades de un recién nacido, algo que realmente es fundamental. Pero otra situación es la de un niño de dos años que, por ejemplo, quiere seguir tomando el pecho de noche porque no se acostumbró a dormir solo. En esos casos, la persona que cuida puede empezar a establecer límites de forma respetuosa. Eso también enseña al niño que las otras personas tienen necesidades, deseos y derechos, y lo ayuda a desarrollar empatía. Además, es importante que la pareja participe activamente en la crianza y comparta las responsabilidades.

¿Y qué conviene evitar para no desaprovechar esta etapa tan importante? La violencia es siempre el peor error, ya sea física, verbal o psicológica. Pero también es clave evitar la ausencia emocional. Lo fundamental es la presencia: la atención, el vínculo, el afecto y la satisfacción de las necesidades del bebé. Hoy existe otro desafío: el uso excesivo del celular. Muchas veces el teléfono se convierte en un “ladrón de presencia”, porque la persona está físicamente con el bebé pero mentalmente en la pantalla. Esa “crianza distraída” puede afectar el desarrollo infantil. En cambio, lo más importante es ofrecer cercanía, contacto, juego y, cuando sea posible, sostener la lactancia. También es útil recordar que no todo tiene que ser perfecto. Mientras no haya abandono ni violencia, es muy probable que las cosas salgan bien. Los niños tienen una enorme capacidad de adaptación y desarrollo. La clave es confiar también en esa capacidad.