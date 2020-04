¿Cuál fue el primer video que se subió a YouTube?

Uno de los creadores de YouTube, Jawed Karim, frente a los elefantes. Fuente: YouTube.

A las 20:27 del 23 de abril del 2005, se subía el primer video a la plataforma YouTube . El responsable no era ni mas ni menos que uno de sus creadores, Jawed Karim. En el video de 19 de segundos de duración, se podía ver al mismo Karim en un zoológico frente a los elefantes. Se tituló: "Me at the zoo" (yo en el zoo)

"Estamos frente a los elefantes. Lo mejor que tienen son sus largas, largas trompas. Y eso está bueno. No hay mucho más que decir", comentaba el joven que no sabía que se iba a convertir en historia dentro de la Internet. Tan solo un año y medio después Google compraría YouTube en 1650 millones de dólares.

15 años después, el video de Jawed acumula 90 millones de reproducciones y se convirtió en un recipiente de comentarios (más de 5 millones) de todos los usuarios de la plataforma destacando el comienzo del mito.

El 8 de mayo de 2008, la última fecha de la que se tiene constancia de su actividad en YouTube, Jawed tenía 1.175 suscriptores en su canal, 44 vídeos propios y en total acumulaba 81.579 visualizaciones. Ahora solo tiene uno, el primero colgado en la plataforma, por voluntad propia y con un solo propósito: dejar en claro que tuvo que ver con la creación de YouTube .

¿Por qué Jawed tuvo que dejar esto en claro? La historia contada por los otros dos fundadores Steve Chen y Chad Hurley, no lo incluye y asegura que la plataforma fue pensada por Chen y Hurley después de una cena en el apartamento de Chen en San Francisco en invierno de 2005.

"Chad y yo somos bastante modestos, y Jawed ha intentado aprovechar cada oportunidad para obtener crédito", comentó Chen en una entrevista dos meses después de vender a Google.