Cuáles son los síntomas de la súper gripe H3N2

Varios países de Europa y Estados Unidos registran un incremento acelerado de contagios impulsado por el subclado K del virus H3N2, una variante que se adelantó varias semanas al calendario estacional y generó un aumento sostenido de consultas médicas e internaciones. La combinación entre mayor transmisibilidad, la circulación simultánea de otros virus respiratorios y el movimiento poblacional invernal está ejerciendo una presión excepcional sobre los sistemas sanitarios, según reportes de organismos internacionales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo previsto. En España, las cifras actuales superan ampliamente las del año pasado y una tendencia similar se observa en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón. En todos estos países, el subclado K se volvió predominante y su avance hace prever que la temporada podría extenderse incluso hasta la primavera.

A esta dinámica se suma la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio y del SARS-CoV-2, una coincidencia que complica los diagnósticos diferenciales e incrementa la demanda en guardias pediátricas, residencias de larga estadía y clínicas de adultos mayores.

La circulación simultánea de gripe, VRS y SARS-CoV-2 aumenta la presión sobre guardias y hospitales durante el invierno Fernando Astasio Avila - Shutterstock

El subtipo H3N2 K presenta modificaciones en su superficie viral que reducen parcialmente la capacidad del sistema inmune para reconocerlo. Este rasgo favorece su transmisión en ambientes cerrados y poco ventilados durante los meses fríos. Los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas aparecen como los grupos más afectados.

En este contexto, especialistas argentinos anticipan que la situación del hemisferio norte podría repetirse durante el próximo invierno local. Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral, explica que “un subclado es un subgrupo, una variante genética dentro de un grupo más grande, y probablemente sea lo que circule este invierno en la Argentina”.

También advierte que el ingreso podría adelantarse: “Puede ser que lleguen algunos casos antes, producto de los viajes, y hay que estar atentos”. Según describe, los grupos más vulnerables serán los mismos que ya muestran mayor impacto en el norte. “Los más afectados van a ser los chicos más pequeños, los adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas, eso es característico de la influenza”, detalla.

La vacunación, una estrategia clave Mark J. Terrill - AP

Casanueva subraya además la necesidad de sostener un calendario de vacunación actualizado: “Hay que estar bien vacunado, y el año que viene volver a vacunarnos, y ver si hay que ajustar las fórmulas de las vacunas antigripales para el año que viene”.

Desde una mirada clínica, Ramiro Heredia, médico del Hospital de Clínicas José de San Martín, destaca el patrón estacional del virus en la región. “El virus de la gripe es un virus respiratorio que tiene, por más que circule todo el año, un claro componente preestacional, con epidemias que generalmente son en el invierno en nuestra región”, afirma. También explica que la experiencia del hemisferio norte suele anticipar lo que ocurrirá en los meses siguientes en el sur: “Las variantes del virus de la gripe que circulan en el hemisferio norte, cuando es invierno allá, suelen ser lo que nos va a llegar en la siguiente temporada de gripe en nuestro país”.

Heredia remarca que será clave evaluar su impacto: “Habría que determinar el efecto que esto puede tener en los contagios y en la hospitalización tanto en cuidados generales como cuidados intensivos para determinar la gravedad de la enfermedad”.

Especialistas advierten que el subclado K podría llegar a la Argentina en la próxima temporada invernal y recomiendan vacunarse de manera temprana Shutterstock

El panorama actual ya obligó a varios países a implementar estrategias reforzadas. Alemania, Francia, Italia, España, Canadá y Estados Unidos reorganizaron planteles y circuitos asistenciales, y reintrodujeron el uso de mascarillas en hospitales y centros de salud. En Japón y el Reino Unido se emitieron recomendaciones específicas para residencias de larga estadía y familias con niños pequeños, dos entornos donde el virus suele propagarse rápidamente.

El principal escudo

La vacunación sigue siendo el principal escudo poblacional. Aunque la protección frente a este subclado pueda ser menor, la inmunización continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves y reducir internaciones, especialmente en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas, profesionales de la salud y niños con factores de riesgo. La ventilación de ambientes, el uso de barbijos en espacios cerrados y concurridos, el lavado frecuente de manos y la consulta temprana ante síntomas persisten como medidas esenciales para disminuir la transmisión.

En relación con la estrategia de vacunación, el epidemiólogo Hugo Pizzi sostiene que el virus H3N2 no es desconocido, pero esta variante presenta un comportamiento más agresivo. “El H3N2 es uno de los cuadros comunes de la gripe, lo que pasa es que este hizo una variante más agresiva, que le llaman la variante K”, explica.

El tratamiento de la gripe continúa centrado en el reposo, la hidratación, el manejo de la fiebre y la consulta médica ante signos de alarma

Según detalla, el Reino Unido enfrentó un aumento significativo de pacientes con cuadros severos. “Los ingleses, ante la eventualidad del impacto que tuvieron, con alrededor de 150 personas en terapia intensiva, empezaron a vacunar porque estaban todos sin vacunación”, indica Pizzi.

Pizzi aclara que en la Argentina la situación podría manejarse mejor si se actúa con anticipación. “Aquí no tenemos problemas porque esto de llegar va a llegar con los fríos, por eso la gran recomendación hoy sería vacunarse en marzo”. Considera que hacerlo temprano tendría un impacto positivo: “Vacunarse en marzo nos va a dejar en un estado de solidez increíble y es una estrategia epidemiológica de primer nivel”, subraya el epidemiólogo.

El tratamiento de la gripe continúa centrado en el reposo, la hidratación, el manejo de la fiebre y la consulta médica ante signos de alarma. Los antibióticos no tienen efecto sobre el virus y su uso inadecuado agrava el problema mundial de la resistencia bacteriana. En un escenario donde coinciden múltiples infecciones respiratorias, los especialistas recomiendan evitar la automedicación y buscar orientación profesional si aparecen síntomas persistentes o dificultad respiratoria.