Lesiones articulares: el daño al que uno debe prestar atención para evitar cirugías

El desgaste de las articulaciones y las lesiones crónicas ya no necesariamente conducen a una cirugía. De acuerdo con el doctor Emmanuel López, especialista certificado en medicina regenerativa, atender los problemas articulares en etapas tempranas puede permitir tratamientos menos invasivos capaces de ralentizar el deterioro y mejorar la movilidad.

Uno de los principales errores que cometen las personas con dolor de rodilla es retrasar la atención médica hasta que el daño ya es severo.

Emmanuel López explicó que, en lesiones articulares leves o moderadas, la medicina regenerativa puede ayudar a evitar procedimientos quirúrgicos.

las terapias regenerativas buscan estimular la recuperación de los tejidos y disminuir la inflamación para mejorar la funcionalidad de la articulación Getty Images

“Si el daño se detecta en grados 1, 2 o incluso 3, es posible evitar una cirugía mediante terapias regenerativas. Pero cuando el paciente llega con un daño estructural masivo, grado 4, la terapia ya no sustituye la cirugía y solo ayuda a mejorar el pronóstico o ralentizar el deterioro”, señaló el especialista.

Durante años se consideró que el cartílago articular no tenía capacidad de regenerarse, por lo que los pacientes con desgaste avanzado únicamente podían optar por prótesis o reemplazos articulares.

Actualmente, las terapias regenerativas buscan estimular la recuperación de los tejidos y disminuir la inflamación para mejorar la funcionalidad de la articulación.

El especialista destacó que estas terapias son utilizadas tanto en personas mayores como en deportistas sometidos a un alto estrés biomecánico, quienes buscan disminuir el dolor y reincorporarse a sus actividades cotidianas.

La medicina regenerativa no debe considerarse una cura milagrosa ni un sustituto absoluto de los tratamientos convencionales Shutterstock

La medicina regenerativa también se aplica en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Según López, este tipo de tratamientos ayudan a disminuir procesos inflamatorios y mejorar el funcionamiento de órganos como el hígado y el páncreas, permitiendo incluso reducir paulatinamente algunos medicamentos bajo supervisión médica.

Además, terapias complementarias como la ozonoterapia y el plasma rico en plaquetas son utilizadas para mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante procesos de desinflamación y recuperación celular.

El doctor Emmanuel López subrayó que la medicina regenerativa no debe considerarse una cura milagrosa ni un sustituto absoluto de los tratamientos convencionales. Explicó que los procedimientos deben realizarse bajo protocolos médicos estrictos y por especialistas certificados.

“No vemos enfermedades, vemos pacientes”, concluyó el médico, al señalar que el objetivo principal es devolver movilidad y bienestar a las personas mediante tratamientos personalizados y atención oportuna.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo