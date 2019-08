Mercedes Berisso, una joven emprendedora que fabrica sus propias lámparas en Deco La Merced, contrajo por error una deuda que no puede pagar Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 03:33

Mercedes Berisso, una joven emprendedora que fabrica sus propias lámparas en Deco La Merced, compartió recientemente una experiencia en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 mil seguidores, a la que calificó de haber vivido "un infierno". Según relató, por un mal asesoramiento contable, su pyme y ella, como monotributista, le deben a la AFIP más de 700.000 pesos.

"Cuando la AFIP te invita a vivir en la calle", así tituló su relato, que compartió en la cuenta de Deco La Merced. "Trabajo todos los días con emprendedores haciendo lámparas, cuido de mi hijo, lo llevo a sus terapias, alquilo un departamento, hace dos años no me tomo vacaciones y tengo todos mis impuestos al día, incluido el monotributo. Este emprendimiento es mi única fuente de ingresos y le pago a una contadora que me asesoró mal. Sé que cometí un error, pero expulsarme es casi como decirme que me vaya a dormir a la calle", descargó Berisso en la publicación que rápidamente se volvió viral.

Allí relató cómo se notificó de la deuda y cuáles fueron los motivos que expuso la administración. Según contó Berisso, en julio estaba trabajando de forma habitual cuando recibió una notificación de la AFIP. "Se lo pasé a mi contadora y le pregunté qué tan grave era y ella me respondió que le dé unos días para consultar", recordó.

Y continuó: "Llamé a otro contador y me enteré de la verdad: AFIP decía que me pasé $400 del monto máximo por producto en una factura -motivo de expulsión del monotributo- lo que implica que me pase a responsable inscripto 30 meses para atrás y presente declaraciones de IVA y así me genera una deuda de $ 700.000 más intereses. Sí, leíste bien. De ahí en más mis días se convirtieron en un infierno".

Una semana más tarde, decidió acudir a una contadora que la había asesorado años anteriores. Ella le sugirió que se acerque a hablar con la responsable de su caso. Berisso se enfrentó a una realidad impensada.

"Era un viernes de lluvia, fui hasta AFIP de Plaza de Mayo y mi inspectora me recibió casi con un 'NO' antes de hablar. Le pedí que me escuche, e hizo silencio. Le dije: 'Noemí, soy separada, tengo un hijo de nueve años que tiene un trastorno neurológico, hace 5 meses despidieron al papá de mi hijo del trabajo y a raíz de esto mi hijo se quedó sin prepaga para su tratamiento. (...) Me contestó con una negativa, llamó a su jefe y él me repitió lo mismo esquivando la mirada. Me quebré en llanto. (...) Ese día se me vino el mundo abajo", recordó.

Berisso siguió adelante, consultó a "ocho contadores y tres abogados" y decidió continuar con su emprendimiento en el mientras tanto. "Las que son mamás me entenderán, no se puede bajar los brazos, hay que seguir. Pero ya no soy la misma desde aquel de 18 de julio", dijo.

Según detalló en su publicación, fue pocos días atrás cuando, conversando con una conocida, ella le aconsejó que debía contar su historia. "Evidentemente este sistema está mal, tiene que cambiar y para los políticos se llenan la boca hablando de que emprender es la salida, que se puede, que tenemos que pagar honestamente los impuestos... les contesto: esto tiene que cambiar", opinó.

La joven tiene un hijo de nueve años, Tomás, que sufre de un trastorno neurológico. El niño ocupa un rol protagónico dentro de la pyme, ya que según muestra Berisso en sus redes sociales él disfruta de ayudar a su mamá en su trabajo.

Debido a las repercusiones que tuvo la publicación, la historia llegó a Mariano Mayer, el secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, que le prometió a Mercedes que pronto se contactarían con ella desde la AFIP para generar una reunión. "Estoy esperando ese llamando", contó esta mañana en sus historias de Instagram.