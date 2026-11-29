El adviento es el inicio del ciclo litúrgico para la Iglesia Católica. Este periodo, de cuatro semanas, se da en un marco reflexivo antes de la celebración de la Navidad.

A raíz de este evento, muchas personas se preguntan cuándo comienza el adviento en este 2026. En este año calendario, esta practica inicia este domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre, cuando comienza la Misa de Navidad.

La corona de Adviento tiene un papel central durante las semanas previas a la Navidad Pepino_de_mar - Freepik

Este ciclo busca preparar el corazón de los creyentes para el nacimiento de Jesús, no solo en su dimensión histórica sino también en la litúrgica, que anticipa su segunda venida. La tradición está cargada de simbolismos que guían a los fieles en su camino hacia la Nochebuena.

Qué es el Adviento y por qué este año empieza el 29 de noviembre

La palabra deriva del latín adventus, término que significa “venida” o “llegada”. La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) define esta etapa como un momento especial de organización espiritual que marca el comienzo de un nuevo Año Litúrgico para la institución eclesiástica. La fecha de inicio es móvil y depende directamente del calendario santoral.

La tradición dicta que el Adviento comienza siempre el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol, ubicada en el santoral el 30 de noviembre.

Qué es la corona de Adviento, cuál es su significado y cómo es la forma correcta de hacerla en casa

Esto determina que el período litúrgico arrancara un día antes de esa jornada. La duración abarca los cuatro domingos previos a la Navidad y finalizará el miércoles 24 de diciembre.

Los sacerdotes utilizan vestimentas de color morado durante las misas de estas semanas. Este tono simboliza la austeridad y evoca un sentido de penitencia necesario para la conversión de los fieles. La decoración de los templos y los hogares acompaña este sentimiento con la corona de ramas verdes.

Las dos etapas de la preparación

La Iglesia divide este tiempo en dos partes con enfoques teológicos diferenciados. Las lecturas bíblicas y las oraciones cambian su intención a medida que se acerca la fecha festiva. Los textos del profeta Isaías, San Juan Bautista y la Virgen María sirven como modelos de espera para los creyentes.

Con la apertura de la puerta santa de la Basílica de San Pedro se iniciará esta Nochebuena el Jubileo de 2025 Getty Images

Primera parte: abarca desde el primer domingo hasta el 17 de diciembre. Posee un carácter escatológico. La reflexión se centra en la “ segunda venida ” de Cristo al final de los tiempos y no solo en su nacimiento histórico.

abarca desde el primer domingo hasta el 17 de diciembre. Posee un carácter escatológico. La reflexión se centra en la “ ” de Cristo al final de los tiempos y no solo en su nacimiento histórico. Segunda parte: comprende del 18 al 24 de diciembre. Se la conoce como la “Semana Santa” de la Navidad. La Iglesia intensifica la preparación y orienta la meditación hacia el misterio de la Encarnación y los hechos previos al nacimiento en Belén.

La historia y el armado del pesebre

La recreación del nacimiento de Jesús de Nazaret acompaña al árbol navideño como uno de los símbolos centrales de la temporada. La costumbre tiene su origen en el siglo XIII. San Francisco de Asís inauguró el primer “Belén” en la Navidad de 1223. El santo católico buscó representar la humildad del escenario donde, según los evangelios de San Mateo y San Lucas, nació el Hijo de Dios.

La ubicación de las figuras responde a una jerarquía específica. La imagen del Niño Jesús ocupa el centro de la escena, aunque muchas familias esperan hasta la medianoche del 24 de diciembre para colocarla. José y María se sitúan a sus costados inmediatos. Los animales y pastores ocupan una tercera línea o los espacios circundantes para completar la representación del establo.

Cuándo empieza el Adviento 2026 Soledad Aznarez

Los elementos centrales de la representación

El pesebre requiere componentes específicos para mantener su fidelidad histórica y simbólica. Cada figura cumple un rol narrativo dentro de la tradición cristiana: