La liturgia católica inauguró este domingo un nuevo ciclo anual con la primera jornada de preparación para la celebración del nacimiento de Jesús. Millones de fieles iniciaron la cuenta regresiva espiritual de cuatro semanas que antecede a la Navidad y encendieron la primera vela de la corona como símbolo de vigilia. Este tiempo religioso marca el ritmo de las celebraciones de fin de año y establece el camino hacia la Nochebuena.

Qué es el Adviento y por qué este año empezó el 30 de noviembre

La palabra deriva del latín adventus, término que significa “venida” o “llegada”. La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) define esta etapa como un momento especial de organización espiritual que marca el comienzo de un nuevo Año Litúrgico para la institución eclesiástica. La fecha de inicio es móvil y depende directamente del calendario santoral.

El término Adviento deriva del latín adventus que significa venida o llegada Hassan Ammar� - AP�

La tradición dicta que el Adviento comienza siempre el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol, ubicada en el santoral el 30 de noviembre. La coincidencia exacta ocurrió este 2025, ya que la festividad del santo cayó en domingo.

Esto determinó que el período litúrgico arrancara precisamente en esa jornada. La duración abarca los cuatro domingos previos a la Navidad y finalizará el miércoles 24 de diciembre.

Los sacerdotes utilizan vestimentas de color morado durante las misas de estas semanas. Este tono simboliza la austeridad y evoca un sentido de penitencia necesario para la conversión de los fieles. La decoración de los templos y los hogares acompaña este sentimiento con la corona de ramas verdes.

La fecha de inicio se determina por el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol Pepino_de_mar - Freepik

Las dos etapas de la preparación

La Iglesia divide este tiempo en dos partes con enfoques teológicos diferenciados. Las lecturas bíblicas y las oraciones cambian su intención a medida que se acerca la fecha festiva. Los textos del profeta Isaías, San Juan Bautista y la Virgen María sirven como modelos de espera para los creyentes.

Primera parte: Abarca desde el primer domingo hasta el 17 de diciembre. Posee un carácter escatológico. La reflexión se centra en la “ segunda venida ” de Cristo al final de los tiempos y no solo en su nacimiento histórico.

Abarca desde el primer domingo hasta el 17 de diciembre. Posee un carácter escatológico. La reflexión se centra en la “ ” de Cristo al final de los tiempos y no solo en su nacimiento histórico. Segunda parte: Comprende del 18 al 24 de diciembre. Se la conoce como la “Semana Santa” de la Navidad. La Iglesia intensifica la preparación y orienta la meditación hacia el misterio de la Encarnación y los hechos previos al nacimiento en Belén.

Los sacerdotes visten de color morado como símbolo de austeridad y penitencia Soledad Aznarez

La historia y el armado del pesebre

La recreación del nacimiento de Jesús de Nazaret acompaña al árbol navideño como uno de los símbolos centrales de la temporada. La costumbre tiene su origen en el siglo XIII. San Francisco de Asís inauguró el primer “Belén” en la Navidad de 1223. El santo católico buscó representar la humildad del escenario donde, según los evangelios de San Mateo y San Lucas, nació el Hijo de Dios.

La ubicación de las figuras responde a una jerarquía específica. La imagen del Niño Jesús ocupa el centro de la escena, aunque muchas familias esperan hasta la medianoche del 24 de diciembre para colocarla. José y María se sitúan a sus costados inmediatos. Los animales y pastores ocupan una tercera línea o los espacios circundantes para completar la representación del establo.

La figura del Niño Jesús representa al redentor de la humanidad y la luz del mundo Pexels

Los elementos centrales de la representación

El pesebre requiere componentes específicos para mantener su fidelidad histórica y simbólica. Cada figura cumple un rol narrativo dentro de la tradición cristiana:

El Niño Jesús: Es el personaje principal y representa al Hijo de Dios, redentor de la humanidad y la luz del mundo.

Es el personaje principal y representa al Hijo de Dios, redentor de la humanidad y la luz del mundo. La Virgen María: La madre de Jesús simboliza la fidelidad, la pureza y el amor incondicional.

La madre de Jesús simboliza la fidelidad, la pureza y el amor incondicional. José: El padre terrenal de Jesús representa la fortaleza y la obediencia a los designios divinos.

El padre terrenal de Jesús representa la fortaleza y la obediencia a los designios divinos. Los Reyes Magos: Gaspar, Melchor y Baltasar encarnan la sabiduría y el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Su ubicación varía y suelen acercarse al centro de la escena para el 6 de enero.

Gaspar, Melchor y Baltasar encarnan la sabiduría y el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Su ubicación varía y suelen acercarse al centro de la escena para el 6 de enero. La Estrella de Belén: Simboliza la fe y la esperanza que guía la vida de los cristianos hacia el encuentro con Dios.

Simboliza la fe y la esperanza que guía la vida de los cristianos hacia el encuentro con Dios. Los animales: El buey, la mula, las ovejas y las gallinas contextualizan el escenario. El pesebre era originalmente el recipiente donde comía el ganado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.