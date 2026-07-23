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Cuándo empiezan las clases después de las vacaciones de invierno 2026 en CABA y Buenos Aires

Ya se puede consultar la fecha precisa del final del receso de mitad de año; a qué provincias les corresponde la primera quincena de julio y cuáles la segunda

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Cuándo comienzan las clases
Cuándo comienzan las clases Marta Fernández - Europa Press - Marta Fernández - Europa Press

El receso escolar en la ciudad y provincia de Buenos Aires está cerca de llegar a su fin. El inicio de las vacaciones de invierno es un periodo donde los más chicos disfrutan de diferentes tipo de actividades junto a la familia.

En el caso de Buenos Aires y CABA, las vacaciones de invierno son del 20 al 31 de julio. Tras este periodo, el regreso a las clases está estipulado para el lunes 3 de agosto.

Las diferentes actividades para las vacaciones de invierno
Las diferentes actividades para las vacaciones de inviernoGentileza

Asimismo, los ciudadanos de todo el territorio nacional pueden consultar y saber con precisión cuándo terminan las vacaciones de invierno 2026, debido a que están disponibles las fechas establecidas por el Consejo de Educación, según cada jurisdicción.

Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno 2026

De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

JurisdicciónReceso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio ​
CABA
del 20 al 31 de julio ​
Catamarca
del 13 al 24 de julio ​​
Chaco
del 20 al 31 de julio ​
Chubut
del 13 al 24 de julio ​​
Córdoba
del 6 al 17 de julio ​
Corrientes
del 13 al 24 de julio ​​
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio ​
Formosa
del 13 al 24 de julio ​​
Jujuy
del 13 al 24 de julio ​​
La Pampa
del 13 al 24 de julio ​​
La Rioja
del 13 al 24 de julio ​​
Mendoza
del 6 al 17 de julio ​
Misiones
del 13 al 24 de julio ​​
Neuquén
del 13 al 24 de julio ​​
Río Negro
del 13 al 24 de julio ​​
Salta
del 13 al 24 de julio ​​
San Juan
del 6 al 17 de julio ​
San Luis
del 6 al 17 de julio ​
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio ​​
Santa Fe
del 6 al 17 de julio ​
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio ​
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio ​​
Tucumán
del 13 al 24 de julio ​

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difiere según el distrito.

Cuándo comienzan las clases
Cuándo comienzan las clasesFabián Marelli

Cuándo finalizan las clases 2026

En tanto, las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 también varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

  • Buenos Aires: 22 de diciembre
  • CABA: 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 18 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre
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