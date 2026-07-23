¿Qué hacer en vacaciones de invierno?: las actividades gratis más buscadas para los chicos en la Ciudad

De acuerdo con el calendario escolar, las vacaciones de invierno en CABA y en la provincia de Buenos Aires iniciaron el pasado 20 de julio y se extenderán hasta el 31 del mismo mes. En este contexto, muchos buscan aprovechar el receso y el tiempo libre para organizar salidas en familia.

De acuerdo con Google Trends, la búsqueda “actividades vacaciones de invierno” tuvo un incremento del 500% en el último mes. Entre ellas se destacan los eventos gratuitos que ofrecen distintas instituciones en la Ciudad. Desde espectáculos teatrales, hasta paseos recreativos, conocé las excursiones más populares para hacer con los más chicos.

Centro Cultural Recoleta: talleres, musicales y cine

El Centro Cultural Recoleta ofrece una programación diaria de talleres para los niños Gentileza

El Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, ofrece una programación especial para el receso invernal. Todas las tardes del 17 de julio al 2 de agosto habrá talleres, música, teatro, cine y actividades participativas en los distintos espacios del edificio. Las entradas son sin cargo para argentinos residentes y los tickets para el cine se deben retirar por Entradas BA.

Algunos de los eventos que se destacan son:

Musical “Historia del Soldado de Igor Stravinsky” : del jueves 23 al domingo 26 de julio a las 18 h.

: del jueves 23 al domingo 26 de julio a las 18 h. Cine “México para niños” : sábados y domingos a las 16 h.

: sábados y domingos a las 16 h. Taller “Un papel, muchas historias” : miércoles 22 y viernes 24 de julio a las 15 h.

: miércoles 22 y viernes 24 de julio a las 15 h. Show “Los Ludic Rompecabezas”: miércoles 29 de julio a las 17 h.

Palacio Libertad: exposiciones, shows y recorridos para chicos y jóvenes

Bajo el lema “Vacaciones en el Palacio”, el Palacio Libertad brinda propuestas para todas las edades Gentileza

Bajo el lema “Vacaciones en el Palacio”, el Palacio Libertad brinda propuestas para todas las edades. Los más pequeños pueden disfrutar de espectáculos musicales, obras teatrales, recorridos por las exhibiciones del centro cultural, talleres y funciones de cine dedicadas a la niñez. Por otro lado, los jóvenes cuentan con una programación de cine, talleres de literatura, animación y nuevas tecnologías, espacios de juego y dibujo libre, y exhibiciones de artes visuales.

Las actividades del Palacio Libertad se distribuyen todas las tardes de martes a domingo. Algunos eventos que sobresalen son el “El taller de los sueños”, una aventura inmersiva inspirada en Pinocho, la sala “Un bosque en ruinas” de Juan Rey, la obra de teatro “Anita te cuenta un cuento” y el Coro Nacional de Música Argentina con Hugo Figueras. El edificio está ubicado en Sarmiento 151.

Usina del arte: espectáculos para todos los gustos

Desde el 18 de julio y hasta el 2 de agosto, la Usina del Arte abre sus puertas para toda la familia Astarita Diego/AFS

Desde el 18 de julio y hasta el 2 de agosto, de martes a sábados, de 12:30 a 20 hs, y domingos de 11 a 20 hs, la Usina del Arte abre sus puertas para toda la familia. Circo, conciertos, espacios sensoriales, talleres artísticos y visitas guiadas marcan la agenda cultural del edificio ubicado en Agustín R. Caffarena 1. La entrada es libre y gratuita, pero algunas actividades requieren reserva previa.

Algunos de los shows de esta semana son:

“Barroque Celebration” de Innovacirco Circus Company

de Innovacirco Circus Company “El Camino de Wan Tan” de Shambala Circo

de Shambala Circo “Mundo Arlequín” , un espectáculo lleno de música y juego

, un espectáculo lleno de música y juego “Misión Espacial” , una aventura espacial de Los Mellis Kids

, una aventura espacial de Los Mellis Kids “Jugar x jugar”, un viaje musical de Nilocos

un viaje musical de Nilocos “Grand Bohemia” , un recorrido al corazón del circo a través del humor y la poesía

, un recorrido al corazón del circo a través del humor y la poesía “I Clown” , un espectáculo de payasos con humor físico, música y participación del público

, un espectáculo de payasos con humor físico, música y participación del público “El Barbero de Sevilla”, una adaptación para toda la familia del clásico de Gioacchino Rossini

Tecnópolis: deportes, arte, cine e inflables

Tecnópolis ofrece espectáculos musicales, cine infantil, deportes y experiencias interactivas Tecnópolis

A partir del 20 de julio, desde las 13 a las 17 h, Tecnópolis ofrece espectáculos musicales, cine infantil, deportes, experiencias interactivas, actividades lúdicas y culturales. Está ubicado en Avenida Juan Bautista de la Salle al 4500 y la entrada es gratuita, aunque se requiere reserva previa.

Además de los espacios permanentes de deportes, gastronomía, arte, cine, lectura e inflables, habrá shows de Cazurros, Desenchufados, AguaFiestas, Ensamble Urbano, Enrulate con Brian, Galaxias, Compañía del Revés, Clari Ceschin y Jungla. También se llevará a cabo una jornada especial dedicada al chamamé con “Aquí se baila el chamamé”, el próximo domingo 26 de julio.

Ecoparque: experiencias en la naturaleza

Para residentes en CABA, la entrada al Ecoparque es gratuita durante las vacaciones de invierno Ecoparque

El Ecoparque (Av. Gral. Las Heras 4267) está abierto de martes a domingo desde las 11 hasta las 18 h. Para residentes en CABA, menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad, la entrada es gratuita. Por otro lado, los argentinos no residentes y los extranjeros deberán abonar un ticket de $9.871 y $19.741, respectivamente. Además del recorrido habitual, se pueden adquirir experiencias exclusivas con foco en las águilas y lechuzas, los carpinchos o el tapir.

Planetario: espectáculos astronómicos

El Planetario Galileo Galilei ofrece funciones inmersivas todos los días desde el 18 de julio al 2 de agosto Gentileza: IPS Prensa

El Planetario Galileo Galilei, ubicado en Av. Sarmiento y Belisario Roldán, ofrece funciones inmersivas todos los días desde el 18 de julio al 2 de agosto. La entrada es gratuita para menores de 4 años, jubilados, personas con discapacidad y sus acompañantes. Por otro lado, los tickets se pueden conseguir en Entradas BA a un precio de $6.000 para residentes y $12.000 para extranjeros. La programación diaria incluye: