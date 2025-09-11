Los argentinos cuentan en el mes de octubre con una celebración que se replica en todo el territorio nacional y quienes tengan dudas sobre cuándo es el Día de la Madre 2025, deben saber que se mantiene en el tercer domingo del mes.

El Día de la Madre 2025 se celebra el domingo 19 de octubre Shutterstock - Shutterstock

Cuándo es el Día de la Madre 2025

En esta ocasión, el Día de la Madre coincide con el domingo 19 de octubre, y es una fecha significativa en el país, dado que además de sus implicancias afectivas, impacta directamente en la actividad comercial y en sectores puntuales como indumentaria, accesorios, libros, entre otras.

Por qué se celebra el Día de la Madre el tercer domingo de octubre

La tradición de festejar a la persona que ejerce el rol de madre se remonta a 1931. Ese año, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María” como homenaje al Concilio de Éfeso, encuentro de eclesiásticos de gran relevancia para el credo que se llevó adelante en año 431 y proclamó en la doctrina católica a María como la verdadera Madre de Cristo.

El gobierno argentino, que entonces estaba encabezado por José Félix Uriburu, replicó la iniciativa religiosa y dispuso que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festejara el Día de la Madre. Más tarde, se estableció que sería siempre el tercer domingo de octubre.

A su vez, el sector comercial, año a año, influyó en esta celebración hasta convertirla en una de las fechas con mayores ventas del año. Es por ello, que para el Día de la Madre, los negocios de venta de flores, joyería y restaurantes experimentan un aumento relevante en la demanda en los días previos.

Por qué difiere la fecha con el resto del mundo

En el mundo, el Día de la Madre tiene diferentes fechas de festejos. En varios países como Brasil, Alemania, Japón y Austria, se conmemora el segundo domingo de mayo. Sin embargo, en España se lleva a cabo el primer domingo de este mismo mes, de acuerdo a la tradición del “mes de María”, madre de Jesús.

En la región de Europa del este, esta festividad se une al Día de la Mujer, que tiene lugar cada 8 de marzo. Por su parte, países como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita, celebran a las madres el 21 de marzo, momento en el que comienza la primavera para el hemisferio norte.

El Día de la Madre tiene fechas diferentes en el mundo Freepik

Independientemente de lo que significa para el sector comercial, esta festividad favorece las reuniones familiares y el agasajo y agradecimiento a las figuras maternas. Se trata de una de las fechas más importantes en el calendario local, emparentada con el Día del Padre, el Día del Niño y las Fiestas de Fin de Año.