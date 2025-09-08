El domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales en las que se renuevan la mitad de las bancas del Congreso de la Nación.

El cuarto domingo de octubre los argentinos habilitados en el padrón electoral deberán asistir a las urnas. Además, ese mismo día, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también votan autoridades y legisladores locales.

Las elecciones nacionales son en octubre Mauro V. Rizzi

Por su parte, algunas provincias decidieron desdoblar los comicios y celebrar las elecciones locales en una fecha diferente a las nacionales. Ese fue el caso de Buenos Aires, que este domingo 7 de septiembre convocó a la ciudadanía para renovar la Legislatura local y los concejos de cada municipio. En este caso, Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre la Libertad Avanza.

Además de la provincia bonaerense, también desdoblaron sus elecciones la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Formosa y San Luis, donde el electorado definió a sus legisladores provinciales y autoridades locales. En tanto, también Corrientes se diferenció de los comicios nacionales y votó a su próximo gobernador.

Cuándo son las próximas elecciones en la Argentina y qué se vota en octubre 2025

Los electores deberán acercarse a la mesa de votación por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. De esta manera, los argentinos que se encuentran empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.

Estas provincias elegirán senadores:

Salta: tres

Chaco: tres

Santiago del Estero: tres

Entre Ríos: tres

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres

Neuquén: tres

Río Negro: tres

Tierra del Fuego: tres

Estas provincias elegirán diputados:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Vale recordar que Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrán elecciones locales de forma simultánea con las nacionales.

Cómo se verá la Boleta Única de Papel para las elecciones legislativas 2025

En las elecciones legislativas de 2025, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.

Las elecciones legislativas nacionales son el 26 de octubre Mauro V. Rizzi

Las fechas importantes del cronograma electoral nacional 2025

La CNE estableció el cronograma que detalla todos los pasos hasta llegar a la votación general del próximo 26 de octubre. El esquema de fechas incluye los días en que se publica el padrón definitivo, la jornada en la que se informarán las autoridades de mes, el plazo para la presentación de las listas de candidatos y la exhibición y verificación de la boleta única de papel, entre otras fechas importantes.

¿Cómo funciona la Boleta Única de Papel (BUP)?

16 de septiembre : impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa.

: impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa. 21 de septiembre : inicio de campaña electoral en medios de comunicación.

: inicio de campaña electoral en medios de comunicación. 1° de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.

difusión de lugares y mesas de votación. 24 de octubre: fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección) e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana.

fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección) e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana. 26 de octubre: elecciones generales.

elecciones generales. 28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección.

inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección. 25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.

fin del plazo para justificar la no emisión del voto. 1° de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.