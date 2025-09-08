Cuándo son las próximas elecciones en la Argentina y qué se vota en octubre 2025
En el décimo mes del año se elegirán 24 senadores y 127 diputados para la renovación del Congreso de la Nación
- 4 minutos de lectura'
El domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales en las que se renuevan la mitad de las bancas del Congreso de la Nación.
El cuarto domingo de octubre los argentinos habilitados en el padrón electoral deberán asistir a las urnas. Además, ese mismo día, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también votan autoridades y legisladores locales.
Por su parte, algunas provincias decidieron desdoblar los comicios y celebrar las elecciones locales en una fecha diferente a las nacionales. Ese fue el caso de Buenos Aires, que este domingo 7 de septiembre convocó a la ciudadanía para renovar la Legislatura local y los concejos de cada municipio. En este caso, Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre la Libertad Avanza.
Además de la provincia bonaerense, también desdoblaron sus elecciones la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Formosa y San Luis, donde el electorado definió a sus legisladores provinciales y autoridades locales. En tanto, también Corrientes se diferenció de los comicios nacionales y votó a su próximo gobernador.
Cuándo son las próximas elecciones en la Argentina y qué se vota en octubre 2025
Los electores deberán acercarse a la mesa de votación por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. De esta manera, los argentinos que se encuentran empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.
Estas provincias elegirán senadores:
- Salta: tres
- Chaco: tres
- Santiago del Estero: tres
- Entre Ríos: tres
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres
- Neuquén: tres
- Río Negro: tres
- Tierra del Fuego: tres
Estas provincias elegirán diputados:
- Jujuy: tres
- Salta: tres
- Formosa: dos
- Tucumán: cuatro
- Chaco: cuatro
- Santiago del Estero: tres
- Catamarca: tres
- Santa Fe: nueve
- Corrientes: tres
- Misiones: tres
- Córdoba: nueve
- La Rioja: dos
- San Juan: tres
- San Luis: tres
- La Pampa: tres
- Buenos Aires: 35
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13
- Mendoza: cinco
- Chubut: dos
- Santa Cruz: tres
- Tierra del Fuego: dos
Vale recordar que Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrán elecciones locales de forma simultánea con las nacionales.
Cómo se verá la Boleta Única de Papel para las elecciones legislativas 2025
En las elecciones legislativas de 2025, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.
Las fechas importantes del cronograma electoral nacional 2025
La CNE estableció el cronograma que detalla todos los pasos hasta llegar a la votación general del próximo 26 de octubre. El esquema de fechas incluye los días en que se publica el padrón definitivo, la jornada en la que se informarán las autoridades de mes, el plazo para la presentación de las listas de candidatos y la exhibición y verificación de la boleta única de papel, entre otras fechas importantes.
- 16 de septiembre: impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa.
- 21 de septiembre: inicio de campaña electoral en medios de comunicación.
- 1° de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.
- 24 de octubre: fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección) e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana.
- 26 de octubre: elecciones generales.
- 28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución o funcionamiento de las mesas y sobre la elección.
- 25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.
- 1° de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.
Otras noticias de Agenda
- 1
Elecciones en Buenos Aires: los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno
- 2
Crece la presión interna en el Gobierno por un recambio de figuras y preocupa el impacto en los mercados
- 3
Resultados de las elecciones en Buenos Aires 2025: mapa de resultados por secciones y municipios
- 4
Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias