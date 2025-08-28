Se acerca septiembre 2025 y la planificación de los próximos feriados se vuelve una prioridad para muchos, que buscan anticiparse a cualquier día extra de descanso que les permita viajar u organizar actividades especiales. El calendario oficial, difundido por la Jefatura de Gabinete en su sitio web, ofrece claridad sobre los feriados y días no laborables que restan en 2025.

Cuándo es el próximo feriado del calendario 2025

De acuerdo con el calendario oficial, el mes de septiembre de 2025 no cuenta con ningún asueto nacional. Sin embargo, septiembre tiene algunos días no laborables para ciertas personas. Estos son el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre, correspondientes a la conmemoración del año nuevo judío (es importante aclarar que, según lo establece la ley 27.399, estos días solo aplican para los habitantes que profesen esta religión, no siendo de alcance nacional para toda la población).

Otra fecha especial es 11 de septiembre, cuando se conmemora el Día del Maestro. Este año cae un jueves y durante la jornada las escuelas primarias cierran sus puestas.

En tanto, el 21 de septiembre es el Día del Estudiante o el Día de la Primavera en nuestro país, por lo cual se acostumbra que las secundarias y las universidades den este día a sus alumnos y docentes. Sin embargo, este año se da un domingo y no se corre de fecha, por lo cual no se podrá disfrutar de esta jornada extra de descanso.

Por otro lado, el 26 de septiembre se suele conmemorar el Día del Empleado de Comercio, fecha impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores. Este año el asueto se corre al lunes 29 de septiembre y por lo tanto, durante esa jornada los comercios no abren.

En octubre se encuentra otro día no laborable para los que profesan el judaísmo, y también el domingo 12 de octubre, Día de la Raza, que muchos argentinos no podrán disfrutar como una jornada extra de descanso, al tratarse de un fin de semana. Para días de descanso o feriados que alcancen a todos los ciudadanos argentinos, habrá que esperar hasta el mes de noviembre.

Diferencias entre feriados y días no laborables

Las leyes laborales argentinas establecen que durante los feriados nacionales rigen las mismas normas de descanso dominical. Si un empleado trabaja en feriado, debe cobrar el doble de su jornal habitual. Por su parte, en los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja o no; y, de hacerlo, el salario es simple.

¿Qué otros feriados quedan en 2025?

Además de los fines de semana largos mencionados, el calendario oficial de 2025 incluye los siguientes feriados:

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este es un feriado trasladable, pero al caer en día domingo en 2025, no genera un receso extendido ni un día extra de descanso en la semana laboral.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible), que en 2025 cae en jueves, sin conformar un fin de semana largo por sí mismo.

