Dónde voto en las elecciones 2025: cuándo estará publicado el padrón electoral de octubre
El listado de electores se difunde un mes antes de los comicios nacionales; por qué es importante la consulta previa
Los ciudadanos argentinos habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre deben saber cuándo estará publicado el padrón electoral para, así, constatar el lugar de votación y todos los datos necesarios para la jornada electoral en la que se renovarán las bancas de las cámaras de Diputados y Senadores.
De acuerdo al cronograma establecido por la CNE (Cámara Nacional Electoral) el padrón definitivo de electores para las elecciones del 26 de octubre estará disponible el martes 16 de septiembre. A partir de entonces, los electores podrán consultar en el sitio oficial la información pormenorizada sobre su lugar de votación.
En la misma fecha también quedarán designadas las autoridades de mesa que desempeñarán su tarea en la jornada electoral.
Qué se vota el 26 de octubre
Los electores deberán acercarse a la mesa de votación por las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. De esta manera, los argentinos que se encuentran empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.
Cómo consultar Dónde voto en las elecciones 2025
La consulta del padrón es un trámite sencillo en el que se debe ingresar el número de DNI, género, distrito y código de validación que arroja el sistema.
Posteriormente, la Justicia Electoral ofrecerá los datos precisos para el día de la votación. Entre ellos se especificarán:
- Establecimiento de votación
- Dirección
- Número de mesa
- Número de orden del padrón
De esta manera, el ciudadano podrá dar esos datos a las autoridades de mesa y agilizar el proceso en el centro de votación.
Cómo se vota en octubre
En los comicios de octubre se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), que reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.
Principales fechas del cronograma electoral nacional 2025
- 16 de septiembre: impresión y publicación de los padrones definitivos. También se lleva a cabo la designación de autoridades de mesa.
- 21 de septiembre: inicio de campaña electoral en medios de comunicación.
- 1° de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.
- 24 de octubre: fin de la campaña electoral (dos días antes de la elección) e inicio de la veda electoral a partir de las 8 de la mañana.
- 26 de octubre: elecciones generales.
- 28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y fin de período de reclamos y protestas sobre vicios en la constitución funcionamiento de las mesas y sobre la elección.
- 25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.
- 1 de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.
