Cuándo llegará el frío a Buenos Aires y dónde hay alerta por nevadas en la Argentina

Los días cálidos del otoño atípico, uno de los tres más calurosos desde 1961, van quedando atrás y, de acuerdo a las estimaciones climáticas de las próximas horas, un frente frío comenzará a llegar a la ciudad de Buenos Aires y al resto del Área Metropolitana como ya lo hizo en otras zonas del país. Las temperaturas irán bajando en forma progresiva y se espera que durante el fin de semana el frío sea cada vez más intenso.

De acuerdo a la estimación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la llegada de aire frío comenzará en las últimas horas de hoy en la ciudad y el conurbano, después de instalarse en la Patagonia y el centro del país. El aire frío ingresará en forma progresiva, durante varias horas y a lo largo del fin de semana, con temperaturas mínimas que llegarán a los 2° y máximas que no superarán los 14°.

Desde hoy y hasta lunes las marcas mínimas irán bajando hasta alcanzar los 2°

Esta noche la temperatura podría bajar hasta los 14° o 15°, lo que implica un marcado descenso ya que anoche el registro alcanzó los 20°. Mañana habrá una nueva disminución, con temperaturas de entre 8° y 14°, y el domingo aún más bajo, con una mínima de 4° y una máxima de 11°. Para el lunes se espera una continuidad del frío intenso con marcas de 2° a 12°.

“No podemos hablar de ola polar ni de frío porque para ola de frío tienen que cumplirse ciertas características durante tres días consecutivos, como una ola de calor pero al revés, aunque no se puede determinar hasta que no se transite el evento”, explicó Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esas variables marcan que para la ciudad debe haber temperaturas de entre 3,8° y 12,7° durante tres días consecutivos que, al parecer, no se cumplirán durante los próximos días a pesar del frío intenso.

Durante lo que resta de la jornada también podrían aparecer lluvias aisladas, aunque de manera remota

El ingreso de un frente frío y los vientos desplazarán la humedad, la neblina y la calidez de los últimos días en toda el AMBA. Durante lo que resta de la jornada podrían repetirse eventos de lluvias aisladas como los de la mañana, pero muy leves.

“Desde mañana, la irrupción de aire frío comenzará a sentirse en todas las provincias de la franja central del país, provocando un marcado descenso de la temperatura que caracterizará no solamente al fin de semana, sino a gran parte de la semana próxima. En las provincias del norte, el frío comenzará a sentirse desde el día domingo”, agregó Matías Reinoso, meteorólogo del SMN.

¿Va a nevar?

Además del frío, el SMN reportó varias alertas por nevadas en diferentes sitios de la Argentina. La zona cordillerana de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut tendrán, a partir de la tarde de noche de hoy, nevada intensas que podrían acumular entre 15 y 30 centímetros de nieve.

También habrá provincias afectadas por la presencia de fuertes vientos. Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y San Luis lo sentirán más fuerte y en algunas zonas ya comenzó a estar presente. El fenómeno se irá diluyendo durante la noche de hoy y no volverá durante el fin de semana, salvo en Tierra del Fuego el domingo.

“La irrupción de aire polar está provocando vientos muy rafagosos del sector oeste en diferentes provincias de la Patagonia y del sector sur en la franja central del país. Durante todo el fin de semana se espera que el viento sea predominantemente del sector sur en todo el país y que las ráfagas alcancen incluso a las provincias del norte”, explicó Reynoso.

En algunos sectores del AMBA el tiempo estará caracterizado por temperaturas muy bajas, con mínimas entre los -1 y los 6 grados, y máximas entre los 9 y 14 grados. Desde la tarde de mañana no se espera mucha nubosidad, lo que favorecerá el descenso de la temperatura por la noche y, de registrarse marcas negativas, la presencia de heladas.

Otoño récord

Esta temporada culminó como una de las tres más cálidas desde 1961, cuando comenzaron los registros. “Luego de un marzo con récord de calor, le siguieron un abril y un mayo más cálidos de lo normal en gran parte del país. Esto dio lugar a que el otoño climatológico 2023 se posicione entre los tres más cálidos, junto al de 2015 y 2009. En esta estimación a nivel país las diferencias entre estos tres años es inferior a la décima, por lo que el primer lugar quedaría igualado por estos otoños que registraron una anomalía entre +1.2°C y +1.3°C”, explicó a LA NACIÓN Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante la consulta de cuál fue la temperatura media nacional en cada uno de esos tres otoños, la especialista explicó que esa no es una variable que se tenga en cuenta a la hora de definir el ranking: “Se trabaja con [el concepto] de anomalía. Es decir, en cada ciudad o localidad se calcula qué tan distinta fue la temperatura con respecto a las normales, a la media, de esos lugares. Y a partir de esas anomalías se calcula cuál fue la general de todo el país”.

