La entrega del Premio Nobel 2025 en sus diferentes categorías convoca la atención mundial y este año los galardonados se conocerán entre el lunes 6 y el lunes 13 de octubre.

El premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares para los ganadores LA NACION

Se trata de seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega. Cada Premio Nobel reconoce la contribución innovadora de un individuo u organización en un campo específico. Los galardones se otorgan por fisiología o medicina, física, química, ciencias económicas, literatura y trabajo por la paz, que a menudo atraen la mayor atención debido al calibre de las personas y grupos nominados.

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025

El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.

lunes 6 de octubre. El premio de Física: martes 7 de octubre.

martes 7 de octubre. El premio de Química : miércoles 8 de octubre.

: miércoles 8 de octubre. El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.

jueves 9 de octubre. El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.

viernes 10 de octubre. El premio de Economía: lunes 13 de octubre.

La entrega del Premio Nobel se realiza en la segunda semana de octubre LA NACION

Como sucede cada año, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.

Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025

Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.

Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.

“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.

Quienes fueron los ganadores del Premio Nobel el año pasado

El galardón de Medicina premió hallazgos en la comprensión de la regulación genética y fue entregado a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por sus investigaciones sobre el llamado micro-ARN.

premió hallazgos en la comprensión de la regulación genética y fue entregado a los científicos estadounidenses por sus investigaciones sobre el llamado micro-ARN. El Premio Nobel de Física 2024 fue para los profesores John Hopfield y Geoffrey Hinton por hacer que “las máquinas aprendan” y sentar las bases de la inteligencia artificial.

2024 fue para los profesores por hacer que “las máquinas aprendan” y sentar las bases de la inteligencia artificial. En tanto, el Nobel de Química estuvo destinado a David Baker, Demis Hassabis y John M. Jumper por el diseño computacional de proteínas.

estuvo destinado a por el diseño computacional de proteínas. El Premio Nobel de la Paz recayó en la organización japonesa Nihon Hidankyo , que reagrupa a supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, “por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares”.

recayó en la organización japonesa , que reagrupa a supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, “por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares”. La surcoreana Han Kang se alzó como la primera asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura .

se alzó como la primera asiática en ganar el . El Premio Nobel de Economía fue para Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad.