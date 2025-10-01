Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025
Los galardones destacan a los descubrimientos y trabajos que realizaron un aporte relevante a la humanidad; cómo ver la premiación día por día
La entrega del Premio Nobel 2025 en sus diferentes categorías convoca la atención mundial y este año los galardonados se conocerán entre el lunes 6 y el lunes 13 de octubre.
Se trata de seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega. Cada Premio Nobel reconoce la contribución innovadora de un individuo u organización en un campo específico. Los galardones se otorgan por fisiología o medicina, física, química, ciencias económicas, literatura y trabajo por la paz, que a menudo atraen la mayor atención debido al calibre de las personas y grupos nominados.
- El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.
- El premio de Física: martes 7 de octubre.
- El premio de Química: miércoles 8 de octubre.
- El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.
- El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.
- El premio de Economía: lunes 13 de octubre.
Como sucede cada año, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.
Cómo ver la entrega del Premio Nobel 2025
Todos los anuncios se transmitirán en directo a través de los canales digitales oficiales del Premio Nobel, indica el sitio oficial, e invita a acceder al canal de YouTube en el que se darán a conocer los ganadores, día por día.
Además, en el sitio del Premio Nobel se publicará la información detallada sobre los premios y se explica la modalidad de selección.
“Cada año, miles de miembros de academias, profesores universitarios, científicos, antiguos ganadores del Premio Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y otros, reciben la invitación para presentar candidatos a los Premios Nobel del año siguiente. Estos nominadores se seleccionan de tal manera que representen al mayor número posible de países y universidades a lo largo del tiempo”, señala el sitio oficial.
Quienes fueron los ganadores del Premio Nobel el año pasado
- El galardón de Medicina premió hallazgos en la comprensión de la regulación genética y fue entregado a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por sus investigaciones sobre el llamado micro-ARN.
- El Premio Nobel de Física 2024 fue para los profesores John Hopfield y Geoffrey Hinton por hacer que “las máquinas aprendan” y sentar las bases de la inteligencia artificial.
- En tanto, el Nobel de Química estuvo destinado a David Baker, Demis Hassabis y John M. Jumper por el diseño computacional de proteínas.
- El Premio Nobel de la Paz recayó en la organización japonesa Nihon Hidankyo, que reagrupa a supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, “por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares”.
- La surcoreana Han Kang se alzó como la primera asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura.
- El Premio Nobel de Economía fue para Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad.
