El ingreso en un nuevo mes invita a realizar planificaciones sobre las actividades en los treinta días, que se pueden visualizar con mayor facilidad si se cuenta con una alternativa del calendario de octubre 2025 para imprimir.

El calendario de octubre 2025 para imprimir

Esta acción sencilla ayuda a mejorar la organización, proyectar vacaciones propias o ajenas y ubicar mejor las fechas de utilidad a lo largo del mes.

Tener el calendario de octubre en papel tiene la gran ventaja de poder anotar allí las tareas y eventos destacados del mes y tenerlos presente con un simple golpe de vista, por lo que resulta sumamente útil para aquellos datos que se suelen olvidar o pasan inadvertidos en el ritmo diario de actividades.

Las distintas opciones del calendario de octubre 2025 para imprimir

De acuerdo a los gustos personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de octubre 2025, con diseños, colores, dibujos y estéticas para todos las preferencias.

Cuál es el feriado de octubre de 2025

En octubre, se traslada el asueto del 12, correspondiente al Día de la Raza, al día viernes 10 de octubre. Se trata de un feriado nacional trasladable, por lo que en el décimo mes del año se gozará de un fin de semana largo de tres días.

Es una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional. La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical. Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

¿Qué feriados quedan en 2025?

En lo que queda del año, hay tres ocasiones en las que habrá un descanso extendido, ubicados en los últimos meses del año, ya que septiembre es un mes sin recesos. Según el calendario oficial, estos son los feriados restantes:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)