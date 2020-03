¿Cuándo se usó por primera vez el OK?

Es la alocución más utilizada del mundo. Fuente: El universal.

El término OK apareció por primera vez impreso en el diario The Boston Morning Post el 23 de marzo de 1839 , en un artículo referido a un grupo el cual se oponía a una ley municipal de Boston, que prohibía que sonaran las campanas para la cena.

El origen del término fue demostrado por el lexicógrafo y etimólogo estadounidense Allen Walker Read , profesor de la Universidad de Columbia, en 1963, quien estaba obsesionado por encontrar el verdadero origen del OK . Para descubrirlo, dedicó varios años a revisar archivos, hemerotecas y textos antiguos hasta que logró dar forma a la explicación que hoy es la que se tiene por cierta.

Se considera que el primer ejemplo escrito a mano del uso "moderno" del término data de 1815, registrado en el diario manuscrito de William Richardson, que viajaba de Boston a Nueva Orleans, un mes después de la batalla de Nueva Orleans: "Arrived at Princeton, a handsome little village, 15 miles from N Brunswick, ok & at Trenton, where we dined at 1 P.M."

En este texto, "OK" se acompaña con la aclaración de que el significado es "all correct"; esto indica que en ese entonces no era una expresión del dominio público, confirmando su origen dentro del inglés estadounidense.

OK se volvió la alocución más usada en el mundo, tanto que se calcula que se usa una vez por segundo y está presente en más de 600 lenguas y cantidad de dialectos. Es una abreviatura sin fronteras que incluso ha sido utilizada en la Luna cuando en 1969, Buzz Aldrin y Neil Armstrong confirmaron a Houston que el módulo Eagle del Apolo 11 había llegado a destino.