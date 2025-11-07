Es oficial: así es el próximo feriado XL de noviembre, según la ley

Noviembre se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un merecido descanso prolongado en Argentina. Gracias a la combinación estratégica de un feriado nacional trasladable y un día no laborable con fines turísticos, se configura un fin de semana extralargo de cuatro días, ideal para escapadas o relajación en casa.

¿Cuándo es el próximo feriado XL de noviembre?

El fin de semana extralargo de noviembre se extenderá por cuatro días, entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. Será el último fin de semana de estas características en el calendario anual, puesto que está compuesto por un feriado nacional y un día no laborable.

¿Por qué se conforma este fin de semana XL?

Este fin de semana extralargo se debe a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que normalmente se celebra el 20 de noviembre. Al ser un feriado de carácter “trasladable” y cae un jueves este año, la normativa indica que debe moverse al lunes siguiente para formar un puente. Así, el lunes 24 es un asueto nacional obligatorio.

Adicionalmente, el viernes 21 de noviembre fue designado como día no laborable con fines turísticos, lo que completa los cuatro días de descanso. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días no laborables por año, siendo el de noviembre el último de 2025, tras haber utilizado oportunidades similares en mayo y agosto.

¿Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional?

El 20 de noviembre se rememora la heroica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En aquella jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Mansilla, enfrentaron una invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. A pesar de la inferioridad numérica y las condiciones adversas, la resistencia en las costas del río Paraná, con apoyo estratégico de José de San Martín, se prolongó por siete horas. La elección y fortificación del estrecho geográfico de la Vuelta de Obligado fue crucial para evitar que las potencias extranjeras controlaran la vía fluvial, consolidando un hito en la defensa de la autonomía nacional.

¿Cuál es la diferencia legal entre un feriado nacional y un día no laborable?

Es fundamental entender la distinción establecida por la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744). El artículo 181 indica que en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical. Esto significa que si un empleado trabaja, debe percibir una remuneración doble a la de una jornada habitual.

En contraste, el artículo 182 explica que los días no laborables son de carácter optativo para el empleador. Si la empresa decide trabajar, el empleado cobrará su salario simple, sin ningún recargo adicional. La decisión de otorgar el día libre recae completamente en cada compañía o institución.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?

Para lo que resta del año 2025, el calendario oficial de feriados incluye las siguientes fechas:

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

