Cuatro síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer décadas antes de un diagnóstico

WASHINGTON.— Mucha gente piensa en el temblor como el signo de advertencia por excelencia de la enfermedad de Parkinson. Pero otros síntomas —muchos de ellos no relacionados con cambios en el movimiento— pueden aparecer mucho antes de lo que se conoce como temblor de reposo.

De hecho, el temblor de reposo, que es una sacudida rítmica de una parte del cuerpo como una mano cuando está en reposo, ni siquiera es necesario para el diagnóstico. Hasta el 20 por ciento de las personas con enfermedad de Parkinson no lo presentan.

“El Parkinson es lo que llamamos un trastorno del movimiento porque afecta nuestro movimiento, pero hay todo un lado del Parkinson que no es motor”, dijo Rachel Dolhun, neuróloga y asesora médica principal de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research. “Durante mucho tiempo pensamos que era solo una enfermedad del movimiento, pero ahora vemos que afecta a todo el cuerpo de diferentes maneras”.

Ciertos síntomas aparecen años antes de los cambios motores

La enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos neurológicos más comunes del mundo, y se espera que los casos alcancen los 25,2 millones para 2050. Si bien las mutaciones genéticas hereditarias se asocian con el 10 al 15 por ciento de los casos, el resto no tiene causa conocida. Los síntomas se pueden controlar con los tratamientos disponibles, pero no hay cura, aunque se cree que el ejercicio reduce el riesgo de desarrollar la afección. Y hay varias otras cosas que puede hacer para reducir su riesgo de enfermedad de Parkinson.

Para diagnosticar el Parkinson, los neurólogos buscan síntomas de movimiento característicos, como lentitud, rigidez y temblor de reposo. Sin embargo, los síntomas no motores comunes del Parkinson, como el estreñimiento y la pérdida del sentido del olfato, a menudo preceden a tales cambios en el movimiento por más de una década. Esta etapa temprana del Parkinson, conocida como fase prodrómica, marca el comienzo de un inicio gradual de la enfermedad.

“Es una enfermedad lenta, y nos estamos dando cuenta de cuán lenta puede ser”, dijo Ronald Postuma, profesor de neurología y neurocirugía en la Universidad McGill de Montreal. “Está progresando en el cerebro, año tras año, hasta que cruza un umbral en el que los médicos pueden hacer el diagnóstico”.

Algunos relojes inteligentes pueden identificar los primeros signos de la enfermedad de Parkinson antes de que se diagnostique Getty Images

La enfermedad de Parkinson daña las neuronas que producen dopamina, un químico que transmite señales entre las células y desempeña un papel crucial en el control del movimiento y la coordinación en el cerebro. Para cuando aparecen los síntomas motores, el 50 al 70 por ciento de estas neuronas en la sustancia negra, una estructura pequeña pero vital para el movimiento voluntario ubicada en el tronco encefálico, ya han muerto.

En las últimas dos décadas, los investigadores han logrado avances importantes en la comprensión de los marcadores del Parkinson prodrómico que esperan que algún día puedan usarse para un diagnóstico más temprano.

“Es importante enfatizar que no todas las personas que tienen estos síntomas desarrollan Parkinson”, dijo Dolhun. “Pero sabemos que en algunas personas, estos pueden ser algunos de los signos más tempranos”.

Aquí hay cuatro síntomas tempranos que a menudo aparecen en personas que luego son diagnosticadas con enfermedad de Parkinson:

Pérdida del sentido del olfato

La incapacidad para detectar olores, conocida como anosmia, puede ser un efecto secundario temporal de un resfriado o una infección sinusal, o incluso un problema más permanente después del covid. Pero más del 90 por ciento de las personas con enfermedad de Parkinson pierden el sentido del olfato gradualmente durante un largo período de tiempo. Puede comenzar años o incluso décadas antes de los síntomas motores.

“Hemos estimado que la pérdida del sentido del olfato ocurre 20 años antes de que se diagnostique la enfermedad”, dijo Postuma.

“Sabemos que las personas que pierden el sentido del olfato tienen aproximadamente cinco veces más riesgo de desarrollar Parkinson en el futuro”, dijo. “Las personas pierden la capacidad de detectar e identificar olores, y a menudo no se dan cuenta porque ocurre de manera muy gradual”.

Los investigadores todavía están tratando de comprender qué causa la anosmia en la enfermedad de Parkinson y por qué es uno de los síntomas más tempranos. Una hipótesis afirma que la enfermedad podría comenzar en el bulbo olfatorio, la parte del cerebro que controla el sentido del olfato, donde las proteínas anormales causan estragos y dañan las neuronas.

Los adultos de 40 años o más en los Estados Unidos o Canadá que no han sido diagnosticados con enfermedad de Parkinson pueden solicitar una prueba gratuita de raspar y oler de la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research. La prueba es parte de un estudio de salud cerebral que utiliza la pérdida del sentido del olfato como una forma de identificar a las personas que aún no han desarrollado Parkinson pero que podrían hacerlo en el futuro.

Actuar los sueños

Normalmente, el cuerpo entra en un estado de parálisis casi total durante el sueño de movimientos oculares rápidos (REM), que es la etapa del sueño con los sueños más vívidos. El trastorno de conducta del sueño REM es una afección crónica caracterizada por la pérdida de esta parálisis que lleva a las personas a actuar físicamente sus sueños. Se sentarán en la cama, tendrán una conversación unilateral y hasta pueden golpear o patear a su pareja.

Los estudios han demostrado que entre el 50 y el 70 por ciento de las personas con trastorno de conducta del sueño REM desarrollarán la enfermedad de Parkinson o una afección relacionada como la demencia con cuerpos de Lewy en un promedio de cinco a 10 años. Las personas de 50 años o más con trastorno de conducta del sueño REM tienen 130 veces más probabilidades de desarrollar Parkinson en comparación con alguien sin la afección del sueño.

Si cree que está actuando sus sueños, hable con su médico y solicite un estudio del sueño para confirmarlo. Las personas que reciben un diagnóstico pueden inscribirse en un registro establecido por el North American Prodromal Synucleinopathy (NAPS) Consortium, que tiene como objetivo desarrollar tratamientos para retrasar o prevenir el Parkinson y enfermedades relacionadas.

Estreñimiento

El estreñimiento es una de las quejas gastrointestinales más comunes en los Estados Unidos y generalmente no es grave. Sin embargo, el estreñimiento crónico que persiste durante varias semanas o más afecta a dos tercios de todas las personas con Parkinson. El Parkinson puede afectar los nervios que recubren el tracto digestivo, y los estudios han encontrado cúmulos de proteína anormal en las neuronas que recubren los intestinos de las personas con Parkinson.

Un metaanálisis de nueve estudios encontró que las personas con estreñimiento, ya sea evaluado por un cuestionario o diagnosticado por un profesional de la salud, tenían el doble de probabilidades de desarrollar Parkinson en comparación con aquellas sin estreñimiento. Otro estudio siguió a 6.790 hombres de entre 51 y 75 años durante un período de 24 años, y aquellos que tuvieron deposiciones menos de una vez al día tuvieron un mayor riesgo de Parkinson.

“Incluso las personas que tienen estreñimiento en sus 20 o 30 años parecen tener una mayor probabilidad de contraer Parkinson 30, 40 años después”, dijo Postuma. “Entonces, ahora empezamos a preguntarnos: ¿la enfermedad está afectando los nervios que controlan el intestino, o el estreñimiento es un factor de riesgo para el Parkinson, también?”

Mareos al ponerse de pie

La presión arterial baja postural, conocida como hipotensión ortostática, es una caída de la presión arterial que ocurre cuando una persona pasa de estar sentada o acostada a estar de pie. Puede provocar mareos, aturdimiento e incluso desmayos. La hipotensión ortostática puede ser desencadenada por deshidratación leve, bajo nivel de azúcar en sangre o sobrecalentamiento. Pero la hipotensión ortostática crónica y persistente puede ser más grave.

“Cuando es de origen neurológico, en otras palabras, no por deshidratación, medicamentos o un problema cardíaco, aproximadamente la mitad de estos pacientes desarrollan Parkinson o una afección relacionada”, dijo Postuma. “Por lo tanto, es un factor de riesgo muy alto. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen una causa neurológica”.

Los investigadores han identificado la hipotensión ortostática como una característica posible de la enfermedad de Parkinson prodrómica, aunque la evidencia no es tan sólida como para otros marcadores. Por ejemplo, un estudio encontró que la hipotensión ortostática inexplicada se asoció con un diagnóstico eventual de Parkinson o una afección relacionada en 18 de 79 (23 por ciento) pacientes después de un seguimiento de 10 años.

Qué significan los marcadores prodrómicos

En este punto, estos marcadores prodrómicos no son lo suficientemente específicos como para señalar definitivamente el Parkinson por sí solos, y existe una buena posibilidad de que se deban a una causa o afección médica diferente. Pero si tiene varios marcadores a la vez o antecedentes familiares de la enfermedad, es posible que desee hablar con su médico.

“Si comienzas a combinar algunos de estos síntomas, entonces realmente aumenta tu riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson en el futuro”, dijo Kelly Mills, directora del Centro de Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento en Johns Hopkins Medicine. “Si alguien tiene estreñimiento, pérdida del sentido del olfato y está actuando sus sueños, estás sumando el riesgo de esos diferentes factores. Pero no saques conclusiones precipitadas sin una evaluación”.

Por Meeri Kim