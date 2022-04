¿Culpable o inocente?: internos del Penal 48 de San Martín fueron jurados en una obra teatral que dramatiza un juicio

Una noche de un 16 de enero de los años cincuenta del siglo pasado, el magnate financiero Bjorn Faulkner apareció muerto en la puerta del rascacielos que lleva su nombre. Al lado del cuerpo sin vida estaba Karen Andre, su secretaria y amante en plena crisis de llanto. Enseguida la fiscalía la señaló como la principal sospechosa de la muerte, mientras que la defensa sostuvo que fue un suicidio.

Así comienza la obra de teatro dramática e interactiva “La noche del 16 de enero”, que propone que los espectadores evalúen el juicio y decidan el final de la historia. Así, en cada función, según la mirada del público, Andre se convierte en culpable o inocente.

Ayer a las 14, el espectáculo dirigido por Marta López Lecube, se presentó ad honorem en la Unidad Penal N°48 de San Martín ante más de cincuenta internos de distintos pabellones del establecimiento. Cuatro de ellos, junto a dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y un voluntario de la Fundación Espartanos –que funciona en el Penal–, fueron elegidos al azar por el actor que representaba al juez, subieron al escenario montado sobre un ring de boxeo y asumieron el rol de jurado del juicio.

La obra permite que los espectadores decidan el final Ricardo Pristupluk - La Nacion

Según el productor de la obra, José Martiré, que también actúa en ella, en el 65% de las funciones el veredicto es de inocencia. “Tiene que ver con quién se sienta a juzgar. En general, las mujeres y los chicos más jóvenes tienden a declarar que la señorita Andre es inocente”, dijo.

Por su parte, la directora López Lecube comentó: “Siempre es difícil saber cómo va a juzgar el jurado y hoy más que nunca. Pienso que es probable que se inclinen a la inocencia, pero no lo sabemos”.

En el final de la función que duró cerca de dos horas, el jurado decidió por unanimidad que, al menos ayer, Andre era inocente.

Javier, uno de los internos que participó como jurado, explicó que votó por su inocencia, porque le pareció que la acusada era sincera.

“Yo voté inocente, porque para mi el culpable era el suegro del fallecido por todo el tema económico que había entre ellos”, opinó Julio, otro de los internos que lleva 14 años en el penal.

La obra original fue escrita en 1934 por Ayn Rand, una autora rusa nacionalizada estadounidense. Martiré y López Lecube adaptaron el guión y lo presentaron por primera vez en la Argentina en noviembre de 2021.

“De la obra me atrajo la interacción con el público y la posibilidad de que el final lo decidan otros. No tiene una intención política, sino que me interesa pensar sobre la libertad y la participación. Todos tenemos que involucrarnos”, sostuvo López Lecube. Y agregó que la idea de realizar una función en el penal surgió de la búsqueda de querer presentarla ante espectadores que miren la obra desde otro lugar social.

Eduardo “Coco” Oderigo, creador del equipo de rugby Espartanos y quien gestionó la función dentro del penal, sintetizó: “Creímos que la obra podía sumarle a los internos una visión de un juicio desde otro lugar”.

Antes de regresar a sus pabellones, algunos de los internos se sacaron fotos con el elenco, conformado por José Martiré, Fedra Defendente, Magdalena Iglesias, Rocco Gioia, Violeta Scarponi y Miguel Lumi, Luis Bustos Fernández, Sebastián Méndez Bruzzone, Jorge, Román, Julián Rosner, Mariángeles Di Lucrezia, Leandro Sanzone, Yamal Sayour y Ricardo Torre.

La obra se puede ver en el teatro El Cubo, Pasaje Zelaya 3053, los viernes a las 20.