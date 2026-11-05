Daniel López Rosetti, médico: “La resiliencia no es cicatrizar”

En una entrevista con Cristina Pérez en LN+, Daniel López Rosetti, médico especialista en estrés, presentó su libro Una buena vida y habló de la superación del dolor a partir de su propia historia: la muerte repentina de su padre y la tuberculosis pleural que enfrentó cinco meses después.

En este contexto, explicó cómo esas pérdidas lo llevaron a pensar la recuperación como un proceso que fortalece y no como una herida que se cierra.

Para el especialista, superar una pérdida no equivale a cerrar una herida. “Yo te decía, el crisol del dolor enseña. Y resiliencia no es cicatrizar” sostuvo y enseguida agregó: “Resiliencia no es una cicatriz, es salir más fuerte que antes”.

El médico aclaró que el dolor no debe endurecer la piel ni borrar la emocionalidad. “Yo creo que en el crisol del dolor se aprende. Mi mamá me enseñó mucho eso. Mi mamá tuvo grandes dolores”, relató.

López Rosetti recordó que, en su juventud, cuando ya ejercía la medicina, les pagó a sus padres un viaje a Europa. Durante el viaje, su padre lo llamó desde Sevilla para agradecerle el regalo, un gesto poco habitual en él: “Lo cual a mí me alegró enormemente”, contó. Al día siguiente, su madre lo llamó entre lágrimas, para contarle que su padre murió de un paro cardíaco.

Sobre el recuerdo de esos días, señaló que la memoria “no es una cinta grabada que sale igual. Tenés que reconstruirla”.

Cinco meses más tarde, el médico no se sintió bien físicamente, se revisó con el estetoscopio en la base pulmonar derecha y una radiografía mostró un derrame pulmonar derecho. Le pidió una biopsia a un médico amigo y el resultado fue tuberculosis pleural.

“18 meses de tratamiento. Que me enseñaron cosas (...) lo aproveché, saqué lo mejor que pude de eso”, reflexionó.

Bajar la velocidad para hacerse un lugar en el día

Consultado sobre las dificultades que impone el ritmo actual para conectarse con la vida emocional, López Rosetti respondió con una comparación: “Estamos a velocidad digital y somos analógicos”.

Para ilustrarlo, recurrió a una indicación sencilla que comparte en los talleres de manejo del estrés: salir a caminar deliberadamente más despacio. Según explicó, ese cambio puede ayudar a percibir de otra manera el recorrido y a prestar atención a lo que sucede mientras se lo transita.

La propuesta se relaciona con una observación que repitió durante la charla: “La gente en general no está en su propia agenda”. Las tareas se acumulan desde la mañana hasta la noche y, al revisar la jornada, puede aparecer una pregunta: qué espacio quedó para uno mismo.

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Reconocer una emoción y comprender por qué aparece

El médico propuso identificar qué nos pasa. Distinguir el enojo, la alegría o sentimientos como la culpa, la vergüenza y la envidia permite empezar a comprender una experiencia que, en medio del apuro, puede pasar inadvertida.

Sin embargo, señaló que ponerle nombre resulta insuficiente si no se avanza hacia las razones de ese estado. “No solo etiquetar, sino comprender”, sintetizó. La pregunta, entonces, también debe dirigirse a qué situación despertó esa respuesta y cómo nos relacionamos con ella.

Durante la entrevista, repasó esa idea y precisó qué entiende por gestión emocional. “Hay que amigarse con las emociones, descubrirlas, jugar, etiquetarlas, regularlas, no controlarlas”, sostuvo.

Con esa distinción, planteó la importancia de reconocer los cambios que atravesamos. “Vivirlas y saber que son secuencias, que son tiempos, que van pasando. Que hay una alternancia emocional”, agregó.