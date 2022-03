De San Luis a Sudáfrica: la emocionante liberación en un santuario de los tigres que vivían en un vagón de tren

Después de cincuenta horas de viaje, con escala en Ámsterdam, adonde esperaron cuatro horas e hicieron trasbordo, los tigres Sandro, Mafalda y sus hijos Messi y Gustavo llegaron finalmente al santuario Lionsrock en Sudáfrica, adonde empezarán la recuperación física y psicológica después de 15 años de vivir encerrados en un vagón de tren en la provincia de San Luis, sobre sus excrementos y alimentados una vez a la semana.

“Estamos felices ya que salió todo bien, perfecto. El que más nos preocupaba era Sandro, el macho más grande, ya que está algo ciego, con sus patas mal y algunas deficiencias. Estamos muy orgullosos de su fuerza durante el viaje”, cuenta Luciana D’Abramo, directiva de Four Paws, la ONG internacional que tuvo a su cargo el rescate de los cuatro ejemplares.

Uno de los tigres reconoce el terreno, mientras otro se apresta a dejar la jaula dentro de la que viajó Gentileza FOUR PAWS

La ONG fue publicando las noticias durante el viaje hasta llegar a Lionsrock, situado a cuatro horas de Johannesburgo; luego de un tramo por tierra desde Justo Daract hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del viaje en la bodega de un avión de KLM, el trayecto final fue nuevamente en camión.

En los videos de la liberación de los cuatro tigres en el santuario, se ve perfectamente el emocionante momento en que se abren las puertas de las cajas y ellos tocan por primera vez el pasto en sus nuevos y temporales espacios de 2500 metros cuadrados. El vagón de tren tenía 75 metros cuadrados; los dos tigres más adultos, un macho y una hembra, habían quedado allí confinados, tras ser abandonados por un circo ambulante que nunca regresó a buscarlos. Con el transcurso de los años, la pareja se reprodujo y tuvo dos hijos.

La liberación de los ejemplares en el predio del santuario de Sudáfrica Gentileza FOUR PAWS

“Miren estos primeros momentos, pisando el pasto y mirando el cielo, ¡sin estar rodeados de metal! Para todos aquellos que donaron y compartieron su historia, ¡gracias! No hubiera sido posible sin ustedes. Gocemos este momento y celebremos al equipo que estuvo al lado de ellos durante todo este rescate”, se lee em el texto que acompaña el video que registró la liberación.

El momento fue efectivamente emocionante para todos quienes estaban allí, supervisando cómo se comportaban los ejemplares. La más temerosa para salir y quien mas tardó fue Mafalda. Sandro, en cambio, olfateó e investigó cada metro de pasto.

Dos de los tigres, dentro del vagón en el que vivían en San Luis, sobre una capa de excremento Nicolas Carbona

El equipo también agradeció a la línea aérea KLM, que les facilitó el trabajo y los chequeos durante el viaje y el trasbordo. El veterinario egipcio Amir Khalil, conocido veterinario de guerra, que salva animales en zonas de desastres, viajó con ellos y controló incluso los primeros momentos de los tigres en el santuario, con sonrisa de felicidad, junto al resto del equipo.

Ahora, solo queda esperar que sus traumas no hayan sido demasiado grandes, pues solo de eso dependerá la recuperación y la vida que podrán llevar en el futuro. Don’t cry for them, Argentina, rezaban los posteos de la ONG, en alusión a la canción compuesta por Tim Rice y Andrew Lloyd Webber.

El operativo de rescate fue supervisado por el veterinario egipcio Amir Khalil Hristo Vladev - Four Paws

“Hemos abierto una puerta a la Argentina para intentar solucionar el problema de los grandes felinos, que son muchos, amén de los cien que viven hoy en el zoológico de Luján”, dice D’Abramo. La organización que trabaja en todo el mundo cuenta con medidas muy claras para actuar en cada país. La primera es contar con apoyo y compromiso del gobierno. Four Paws exige además la esterilización y el chipeo de todos los animales. “Recién con esos tres ejes podemos empezar a pensar en la solución para los felinos de la Argentina, que claramente es la construcción de un santuario, debido a la enorme cantidad que todavía permanecen encerrados” dentro del territorio, concluye la directiva de la ONG.