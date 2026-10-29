Debaten hoy la nueva ley de salud mental; YPF reportó un récord de producción e inversiones millonarias

El Senado vuelve a reunirse después de un mes sin sesiones . El debate comenzará a las 14. El temario incluye al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la creación del marco normativo para el Mercado de Carbono y la reforma a la Ley de Salud Mental que modifica los controles sobre las internaciones y suma disposiciones para los tratamientos, entre otros proyectos.

El debate comenzará a las 14. El temario incluye al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la creación del marco normativo para el Mercado de Carbono y la reforma a la Ley de Salud Mental que modifica los controles sobre las internaciones y suma disposiciones para los tratamientos, entre otros proyectos. YPF reportó un récord de producción . La petrolera con participación estatal registró el segundo mejor EBITDA —indicador que mide las ganancias operativas antes de descontar intereses, impuestos y depreciaciones— de su historia en el tercer trimestre. Anunció además que va a emprender cinco nuevos proyectos en tres RIGI con desembolsos por 44.000 millones de dólares.

La petrolera con participación estatal registró el segundo mejor EBITDA —indicador que mide las ganancias operativas antes de descontar intereses, impuestos y depreciaciones— de su historia en el tercer trimestre. Anunció además que va a emprender cinco nuevos proyectos en tres RIGI con desembolsos por 44.000 millones de dólares. La ONU descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner . El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas manifestó que “una decisión sobre el caso no es inminente” y podría tardar “varios años”. Los abogados de la expresidenta habían presentado a fines de septiembre el pedido ante la ONU para que se revise la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas manifestó que “una decisión sobre el caso no es inminente” y podría tardar “varios años”. Los abogados de la expresidenta habían presentado a fines de septiembre el pedido ante la ONU para que se revise la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Bolsonaro publicó una carta tras llegar a Estados Unidos y denunció fraude . En un comunicado, se presentó como el verdadero líder de Brasil, denunció una persecución política contra el bolsonarismo y le agradeció a Milei y a Trump por su respaldo. “No abandonaremos Brasil”, escribió Bolsonaro al ratificar que mantendrá la lucha contra Lula desde el exterior.

En un comunicado, se presentó como el verdadero líder de Brasil, denunció una persecución política contra el bolsonarismo y le agradeció a Milei y a Trump por su respaldo. “No abandonaremos Brasil”, escribió Bolsonaro al ratificar que mantendrá la lucha contra Lula desde el exterior. Cristiano Ronaldo superó a Messi y ganó el mejor Balón de Oro de todos los tiempos. El premio obtenido en 2008 por el portugués ganó la votación entre los hinchas como el mejor de todos los tiempos. Superó al galardón que recibió Leo Messi en 2012, uno de los ocho que obtuvo en su carrera. Para votar, los simpatizantes debían pagar un euro y podían hacerlo las veces que quisieran, siempre que abonaran.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.