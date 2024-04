Dengue: el infectólogo Eduardo López criticó el comunicado del Gobierno y advirtió que la vacuna “tiene un rol importante”

Escuchar

En medio de la suba de casos de dengue, el infectólogo Eduardo López se refirió a la situación epidemiológica que afronta el país, evaluó los alcances de la vacuna y aclaró que si bien el Gobierno recibió “esta herencia” el comunicado difundido ayer por el ministerio de Salud, “no ayuda a la gente” y “aporta más confusión”.

“El año pasado no se hizo absolutamente nada, no hubo ninguna campaña con respeto al descacharreo y tampoco se dio importancia a los datos de Corrientes y Misiones donde ya había aparecido un número importante de casos, es decir que esto ya se veía venir”, advirtió López en diálogo con LN+.

“El Gobierno recibió este herencia y está tratando de ver cómo se puede arreglar este tema, y además apareció una vacuna reciente en el mes de diciembre”, señaló el médico infectólogo.

“A partir del tema se generó una pseudo polémica de si la vacuna sí o no. La vacuna tiene sus indicaciones y tiene también estudios publicados en revistas que dicen que es eficaz y segura de en personas de cuatro a 16 años”, continuó el especialista, si bien advirtió que al momento no hay evidencia suficiente para incorporarla en el calendario nacional de vacunación.

“No hay que confundir que una vacuna no es efectiva, la efectividad se detecta cuando uno vacuna cantidades muy importantes de miles de casos y ve cuánto disminuye la enfermedad”, distinguió López.

“Esto no se puede hacer en un brote y la vacuna nunca fue fabricada para mitigar o disminuir el brote. A partir de ahí, creo que la vacuna tiene un rol importante en el manejo de tratar de disminuir los casos de dengue a nivel nacional”, agregó.

“Tampoco la vacuna es para todo el país porque en la Patagonia y en Cuyo tienen muchísimos menos casos que en el centro o el norte del país”, ejemplificó López. “Con lo cual, la estrategia de vacunación hay que analizarla y va a tener que ser regional y definir la franja etaria. Nadie en su sano juicio puede pedir que la vacuna entre en el calendario nacional, eso sería una grave error”, completó el especialista.

En otro tramo de la entrevista López cuestionó algunos puntos del comunicado difundido ayer por el Ministerio de Salud que conduce Mario Russo y ahondó en la importancia de generar “certezas frente a una epidemia que está causando muertes”. Y tras ello señaló: ”No sé si lo afirmó el ministro, pero es un comunicado que no ayuda a la gente, sino que les aporta más confusión. A los que se vacunaron y a los que se querían vacunar”.

Por otro lado, López relativizó la responsabilidad de las industrias a cargo de la fabricación de repelentes. “Eso habría que haberlo planeado en 2023 y se tendría que haber hecho acopio. Con todo respeto, el comunicado no ayuda”, concluyó al respecto.

El comunicado del Gobierno

Las declaraciones de López se dan luego que el Gobierno difundiera ayer un comunicado en el que criticó la gestión de Alberto Fernández y puso en duda la eficacia de la vacuna en términos de inmunización. “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente”, apuntaron.

El Ministerio de Salud emitió este martes un comunicado en el que se refirió a la situación epidemiológica que atraviesa el país tras el brote de dengue y en el que se cuestionó la eficacia de la vacuna, a la espera de mayores evidencias científicas. La cartera que conduce Mario Russo también apuntó contra el accionar del gobierno anterior en materia de prevención.

A lo largo del comunicado, se destaca que la vacuna aún se encuentra sometida a estudios en pos de determinar su efectividad. “El objetivo es recolectar la evidencia suficiente, junto a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y la OPS, que permita determinar un programa de inmunización focalizada y por rango etario, que sea seguro y efectivo”, detallan.

“La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote tal como lo ha expresado la OPS”, ratifican desde el Ministerio de Salud.

Por otro lado, desde el Gobierno responsabilizaron a la administración anterior del aumento de casos de dengue en el país. “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el 2022. No podemos repetir los errores del pasado”, se reclama en el escrito.

En otro tramo del comunicado, el Gobierno también envió un contundente mensaje destinado a los laboratorios. “Instamos a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos”, apunta la cartera a cargo de Russo.

