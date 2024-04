Dengue: tras el cuestionamiento del Gobierno, qué dice la comisión que evalúa la eficacia de la vacuna

Escuchar

En medio del brote histórico de dengue que atraviesa la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación señaló hoy en un comunicado por qué la vacuna aún no está recomendada para ser incluida en el Calendario Nacional e indicó que espera los resultados finales sobre su eficacia. Si bien la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el fármaco Qdenga, del laboratorio japonés Takeda, en abril del año pasado, desde la cartera sanitaria subrayaron que “continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario”. Mientras que el último comunicado de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), publicado el 7 del mes pasado, se indicó que la evidencia más consistente y robusta sobre eficacia y seguridad del antígeno se obtuvo en la población de niños de países considerados endémicos, en el rango de edad de cuatro a 16 años. Y, mediante estudios “inmunopuente” se concluyó que puede ser usada en adultos hasta los 60 años.

A su vez, en cuanto a recomendaciones de organismos internacionales, el Grupo Técnico Asesor en Vacunación de la Organización Mundial de la Salud (OMS - SAGE), menciona que se podría considerar la incorporación de la vacuna en escenarios de alta carga de enfermedad y alto índice de transmisión. En cuanto a aquellos que deseen aplicarse la vacuna en el sector privado, que tiene un costo promedio de $71.000 por dosis (dos inoculaciones completan el esquema), la infectóloga Ángela Gentile, presidenta de la Conain, indicó que la disposición de la Anmat es que pueden aplicársela personas de cuatro a 60 años que hayan padecido o no enfermedad, aunque es “más eficaz en seropositivos” (es decir, en personas que ya atravesaron la infección).

La Argentina atraviesa un brote histórico de dengue (Fuente: Pexels)

En el comunicado del Ministerio también criticó la gestión de Alberto Fernández en relación al dengue: “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el 2022. No podemos repetir los errores del pasado”.

Tal como informó este medio la semana pasada, la cartera sanitaria a cargo de Mario Russo evalúa avanzar con la implementación de la vacunación contra el dengue como estrategia de salud pública en las provincias donde la enfermedad se volvió endémica y en las edades que en lo que va de la epidemia están apareciendo más complicaciones. Es decir, de acuerdo con los datos epidemiológicos bajo análisis y en línea con lo acordado por la Conain, en las regiones del noroeste y noreste del país y en la población de entre los 20 y 40 años.

Pero esa implementación en las provincias involucradas, entre las que hay jurisdicciones que ya están vacunando a grupos definidos, no será inmediata: una hoja de ruta preliminar prevé que ocurra entre julio y octubre próximos. Sin embargo, esas medidas no son una decisión tomada, indicaron a LA NACIÓN desde el Ministerio, y agregaron que se volverán a reunir para seguir evaluando la situación.

“La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un reciente informe presentado sobre la situación del dengue en la región”, se lee en el comunicado oficial.

Vacuna Qdenga contra el dengue, fue autorizada por la Anmat

Gentile explicó que, si bien los estudios se han hecho sobre los chicos hasta 16 años, se hicieron estudios “inmunopuente” que compararon los datos de inmunogenicidad de los niños con los de los adultos de una zona no endémica, y se llegó a la conclusión que los niveles de esa variable son los mismos. “Por lo que uno puede usarla en poblaciones de adultos. De hecho, la Anmat usó estos inmunopuentes para aprobar la vacuna desde los cuatro años en adelante. En coronavirus, por ejemplo, se usaron, pero a la inversa, porque se utilizaron los datos del adulto para la población pediátrica”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de acudir a un vacunatorio privado, la experta subrayaó que la disposición de la Anmat es que pueden aplicársela personas de cuatro a 60 años que hayan padecido o no enfermedad, aunque es “más eficaz en seropositivos”, es decir, aquellos que atravesaron la infección.

Seguridad

Daniela Hozbor, directora de grupo en el Laboratorio Vacsal de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del Conicet y miembro de la Conain resaltó que la vacuna es segura y eficaz para personas mayores de cuatro hasta los 60 años.

“La vacuna es segura y eficaz, según la Anmat. Es una vacuna que usa como plataforma al virus que causa la enfermedad y contiene componentes de los cuatro serotipos que existen. Está pensada para hacer frente a la enfermedad causada por los distintos serotipos, aunque usa como plataforma al DEN2. Es una vacuna de virus atenuado, esto quiere decir que replica pero no induce enfermedad. Hay que resaltar que no pueden aplicarse la vacuna las personas gestantes o durante la lactancia. Tampoco deben aplicársela las personas inmunocomprometidas. Dada la situación, algunas provincias la están ofreciendo de manera gratuita. Allí se indica en la población de 20 a 49 años y se evalúa su extensión para adolescentes”, indicó la especialista.

El comunicado de la Conain publicado el 7 del mes pasado informó que en cuanto a la eficacia hay evidencia que en personas seropositivas la vacuna previene la infección contra los cuatro serotipos, mientras que en personas seronegativas no mostró eficacia para evitar la enfermedad sintomática causada por los serotipos DEN3 y DEN4, ni hospitalizaciones por DEN3.

En el mismo informe, se cita el caso de Brasil, que es el primer país que avanza en la vacunación con Qdenga como una política pública: “El país presenta epidemias reiteradas con una muy alta circulación del virus dengue y coexistencia actual de los cuatro serotipos del dengue. La población objetivo de la vacunación fue definida en base a criterios de priorización. Se modelaron diferentes escenarios a fin de incluir los municipios más densamente poblados, con alta transmisión de dengue, que aseguren una mayor extensión territorial y teniendo en cuenta las dosis disponibles. De esta manera definieron incorporar al grupo de 10 a 14 años de edad de 521 municipios, de 37 regiones de Salud”.

