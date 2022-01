Denuncian que se están “robando” el agua del río Chubut con un dique ilegal

Un grupo de vecinos de la localidad chubutense de Las Plumas advirtió, el pasado lunes, que el dueño de un campo construyó diques ilegales en el río Chubut para “robarse” el agua. El sistema fluvial que armó esta persona se encuentra río arriba y cuenta con canales de riego personales. Tres días más tarde, fue desarmado.

La corriente de agua, que está en condiciones casi desérticas, fue intervenida por el propietario del establecimiento “El Álamo” para desviar parte del caudal hacia su terreno, según publicó el medio El Chubut.

Así está el río Chubut

La senadora de Juntos por el Cambio por Chubut, Edith Terenzi, se acercó al lugar y comprobó lo que los pobladores le habían comunicado. Así, extendió la denuncia de los vecinos, desde su cuenta de Twitter: “Desvío del curso del río y construcción de diques de manera ilegal constituyen un delito que debe ser sancionado penalmente”.

Además, escribió: “Llamamos a la Legislatura de Chubut a interpelar a los responsables de velar por este recurso y nuestras cuencas. De nuestra parte vamos a acompañar a la localidad de Las Plumas y a todos los afectados que existan en todo el territorio. En definitiva, los perjudicados somos todos”.

Terenzi, luego de visitar la zona afectada, se comprometió con la causa y expresó su apoyo a los pobladores: “Vamos a acompañar a la localidad de Las Plumas, en este caso, y a todos los afectados que existan en todo el territorio. En definitiva, los perjudicados somos todos los habitantes de Chubut”.

El río Chubut se encuentra prácticament eseco Twitter/@EdithTe

Dos días más tarde, la Cooperativa Eléctrica de Trelew y de la Federación Chubutense de Cooperativas (Fechcoop) comunicó el retiro del dique artificial, ordenado por el propio dueño que lo había construido. Sin embargo, sugirieron que hay al menos seis casos como este.

“El sábado se retiraron las rocas que formaban el dique artificial por orden del señor Peralta”, sostuvo el encargado del lugar tras las denuncias recibidas. En tanto, el titular de la Fechcoop, Fabricio Petrakosky, dijo: “El encargado nos acompañó hasta el lugar, a un kilómetro aproximadamente, y pudimos observar que efectivamente habían sido retiradas las rocas y compuertas y el río fluía con su cauce habitual . Comparamos las imágenes anteriores, que mostraban el dique artificial, con el estado del río hoy, y constatamos que efectivamente han sido retiradas las rocas y esparcidas sobre la ribera del río y que el agua circula libremente por el cauce sin ningún impedimento”.

Sobre el dique, agregó: “Fue construido hace seis años y el motivo es que cuando el caudal del río baja, el dique de contención les permitía lograr la altura necesaria como para captar agua en la toma y mantener el riego”.

“Fuimos muy bien atendidos por el encargado del campo”, precisó Petrakosky, aunque alertó: “Pero si esto no se hubiese viralizado y si la Federación no hubiese hablado, no habría pasado nada”.

“Además es necesario ponerse firme para desalentar a otros que están obrando de esta manera, porque hablamos con varias personas de Las Plumas y allí es de público conocimiento lo que pasa con el río y lo que hacen los propietarios de los establecimientos, porque este caso no es el único”.