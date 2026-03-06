Derrumbe en Parque Patricios: tiene 8 años, se recupera de una leucemia y se quedó sin casa para continuar su tratamiento

En mayo de 2025, Simón, de 8 años, fue diagnosticado con una leucemia agresiva. Es de Tierra del Fuego, pero mientras visitaba a su familia en Jujuy, una amiga médica de su mamá sugirió que le hicieran análisis porque lo vio extremadamente pálido. El diagnóstico llegó enseguida.

Los primeros dos meses, Simón estuvo internado en el Hospital Materno Infantil de Jujuy. Allá empezó un tratamiento, pero el cuerpo no respondió a las quimioterapias, por lo que pasó a ser paciente de alto riesgo y fue trasladado al Hospital Garrahan, donde comenzó un nuevo tratamiento.

El cáncer no retrocedía. “Nos dijeron que Simón requería un trasplante de médula ósea, para el cual su hermano –Joaquín, de 22 años– podía ser donante”, cuenta Florencia, su madre.

El alta de Simón

“Pasamos momentos de mucha angustia. Nos dieron la terrible noticia de que la médula no respondía a los tratamientos necesarios previos al trasplante. Tenía solamente dos opciones: dejar el tratamiento, porque el cáncer seguía avanzando y avanzando, o enfrentar otro tratamiento que, por las características de la enfermedad, no garantizaba nada. Había que decidirse. Nuestro hijo estaba enfrentando todo con tanta fortaleza que decidimos avanzar”, detalla.

Luego de un trasplante de médula y de darle batalla a varios virus, hongos y bacterias, Simón siguió su recuperación y llegó el esperado momento del alta: después de ocho meses, podían dejar el Garrahan, pero permaneciendo en Buenos Aires, con muchos cuidados, en un ambiente controlado y volviendo día por medio al hospital.

Pero el mismo día que recibió el alta ambulatoria, el derrumbe del estacionamiento del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, frustró los planes de la familia.

Simón junto a sus padres, el día que le dieron el alta ambulatoria Gentileza

Los papás de Simón -Florencia y Luciano- habían alquilado y preparado un departamento ubicado en uno de los edificios de este complejo. Planeaban mudarse el 3 de marzo pasado, el mismo día que se desplomaron las cocheras subterráneas de uno de los edificios, provocando que todos los vecinos tuvieran que ser evacuados de urgencia.

Debido al riesgo de derrumbe total, el acceso a la propiedad está estrictamente prohibido, lo que impide a la familia de Simón recuperar sus cosas, incluso lo básico para transcurrir los próximos días.

El derrumbe del techo de una cochera, en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en Parque Patricios Ricardo Pristupluk

“Como el departamento que alquilamos estaba vacío, habíamos comprado todo para amoblarlo. Teníamos la ropa de Simón y la nuestra, remedios, la leche especial que tiene que tomar y todas nuestras pertenencias. Todavía no podemos ingresar a buscar las cosas”, cuenta Florencia a LA NACION.

El lugar era ideal para el tratamiento de su hijo: está ubicado a solo 6 minutos en transporte del Garrahan. “Eso para la continuidad del tratamiento es fundamental, porque tenemos que ir día por medio y estar cerca por cualquier eventualidad”, explica.

Hoy, la familia se encuentra en una carrera contra el tiempo para encontrar una vivienda que cumpla con las condiciones sanitarias necesarias para su recuperación.

Debido al riesgo de derrumbe total, el acceso a la propiedad está estrictamente prohibido GCBA

“Desde el martes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos dio un alojamiento, pero eso es hasta el lunes próximo. Ahora estamos en un apart hotel porque necesito una cocina para hacerle la comida especial a Simón y también tiene que ser un lugar sin humedad y con características especiales por la condición de él. Tiene 8 años, pero la médula de un bebé recién nacido, hay que tener muchos cuidados”, dice Florencia.

La recuperación requiere un ambiente controlado, con condiciones de asepsia que eviten infecciones y visitas al Garrahan cada 48 horas para controles y administración de medicación.

Una búsqueda complicada

“Queremos que Simón esté en un departamento seguro, con las condiciones que su tratamiento y salud requieren, y que también sea un lugar en el que él esté cómodo y disfrute, después de tantos meses de lucha y sufrimiento”, suma su madre.

La búsqueda no es fácil, mucho menos para una familia del interior, que hace tantos meses está lejos de su hogar con un hijo que está dando una gran batalla por su vida.

Simón junto a parte del personal médico que lo atendió en el Garrahan Gentileza

“Es difícil, los alquileres acá te piden un montón de requisitos que nosotros no tenemos porque somos de Tierra del Fuego. Cuando alquilamos el departamento de Parque Patricios fue por dueño directo porque sabían nuestra situación y que los dos tenemos trabajo, pero es muy difícil. No tenemos certeza de nada”, dice la mamá de Simón.

Ella y su marido no pierden la alegría: “Nada opaca lo que estamos viviendo, la felicidad: mi hijo está vivo y le agradezco a Dios y a la vida este milagro. Los mismos médicos nos dijeron que tenía solo el 2% de posibilidades de sobrevivir y lo logramos, está vivo”.