Parque Patricios: se derrumbó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas

Un intenso operativo se desarrolla en las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de una estructura interna de un complejo de viviendas ubicado en la calle Mafalda al 900 y cayera contra alrededor de 60 vehículos que estaban en el estacionamiento subterráneo. Por prevención, decenas de vecinos fueron evacuados. Desde el SAME informaron a LA NACION que no hay personas lesionadas hasta el momento.

Según Federico, un vecino de uno de los inmuebles de ese barrio en particular, se desmoronó un patio interno que da al subsuelo, donde existe un estacionamiento para 65 rodados. Debido al hecho, que ocurrió alrededor de las 4.30 de esta madrugada en un predio sito entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola, los vecinos de los tres edificios que rodean ese predio - con 300 departamentos y alrededor de 500 personas - dejaron sus hogares por miedo a que el derrumbe se extienda, contó el hombre a TN.

“Sentimos una explosión. Los vecinos empezaron a gritar que teníamos que irnos, así que bajamos con lo puesto”, dijo una mujer, que indicó que se estaba haciendo una obra en el lugar para mejorar el desagüe y que eso sería lo que habría cedido.

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar y trabajan allí el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear la zona del desmoranamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, según pudo saber este diario. Los especialistas se encuentran evaluando la estructura del edificio.

Los médicos del SAME solo atendieron a una mujer de 38 años que rechazó el traslado al Hospital Penna, siendo oxigenada en uno de los cuatro móviles.

“No tenemos a quién reclamarle porque estos edificios comenzaron a construirse en 2015 por el plan Procrear. Nadie controló las obras, hubo refacciones en el lugar y no tenemos la escritura de los departamentos”, se quejaron los vecinos del barrio mientras esperaban por novedades para ver si pueden regresar a sus hogares.

