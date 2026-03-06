Derrumbe en Parque Patricios: vecinos denuncian que la constructora está “borrando las pruebas” y reclaman a la fiscal

“Detengan esta locura”, gritó un vecino a los micrófonos de la prensa, que se encuentra trabajando en la puerta del complejo de departamentos, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, cuyo estacionamiento se derrumbó el martes. Según indicaron los damnificados a LN+, la empresa constructora se presentó este viernes a retirar los escombros sin autorización de la fiscalía a cargo de la investigación.

Las familias afectadas por el hecho se concentraron horas después del mediodía para reclamar la actividad en zona del derrumbe. “A nosotros no nos dejan sacar nuestras pertenencias, pero le están dejando borrar las evidencias a la constructora”, señaló un hombre, visiblemente conmovido por la situación.

En ese marco, los denunciantes pidieron la presencia de la fiscal a cargo del caso en el lugar y del jefe de la Policía para evitar que los incidentes escalen.

Incidentes en la puerta del complejo de Parque Patricios

El hecho

El martes por la madrugada se desplegó un fuerte operativo en Parque Patricios luego de que se derrumbara parte de una estructura interna de un complejo de viviendas y cayera sobre alrededor de 60 vehículos que estaban en el estacionamiento subterráneo.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana en la calle Mafalda al 907, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. A fines de proteger a los vecinos ante posibles más derrumbes, decenas de vecinos fueron evacuados.

El proyecto y la empresa constructora

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del emprendimiento más grande construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II: cuenta con 2476 departamentos, con superficies que van desde los 32 hasta los 119 metros cuadrados.

Para realizar la obra, el Gobierno licitó la obra a diferentes constructoras. El edificio, en el sector 2, fue levantado por la Constructora Sudamericana (Cosud), que también realizó los edificios del sector 1 y 10 del complejo. Entre los tres, la superficie total realizada por la constructora alcanza los 45.000 metros cuadrados.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios Ricardo Pristupluk

“Ante lo sucedido, la empresa activó de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes e inició una investigación para establecer las causas del derrumbe. Ni bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información”, compartió la empresa constructora en un primer comunicado.

En un segundo anuncio, afirmó que se llevó a cabo una inspección visual de las instalaciones afectadas, con presencia de ingenieros de Cosud, un asesor estructural independiente y funcionarios de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “La recorrida permitió definir un curso de acción técnico de verificación profunda del estado estructural de las instalaciones”, concluyó.