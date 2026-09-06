“Derrumbe térmico”: fin de semana de nevadas inusuales, granizo, graupel y clima extremo

Más de un incrédulo no le prestó atención a la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que ya desde el jueves pasado anticipaba un “derrumbe térmico” para este fin de semana en buena parte del país. Era lógico, en aquella jornada se disfrutaba casi de una primavera anticipada con 20°C al mediodía y un sol que despertaba ilusión. Pero el pronóstico se cumplió de forma contundente.

Anoche, el frío polar se percibió fuerte y claro en Bahía Blanca. Una granizada suculenta extendida por toda la ciudad despertó preocupación entre los pobladores de esa ciudad, que aún sienten cerca el trauma de la inundación de marzo de 2025. Pero solo se trató de un fenómeno de varias horas, y de viralización de imágenes que daban cuenta de un paisaje blanco y denso hasta en el centro de la ciudad bonaerense.

Inusual caída de graupel que tiñó de blanco a Bahía Blanca X.com

Lo mismo sucedía, casi en simultáneo, con otras ciudades de la provincia que conocen el fenómeno meteorológico, pero no tan cerca de la primavera. Tandil también tuvo su granizada. En Mar del Plata, las marcas térmicas fueron casi congelantes y hasta en Abasto, cerca de La Plata, los más chicos disfrutaron del graupel: algo parecido al agua nieve, pero que hace soñar con una nevada verdadera. Sí prosperó el frío, que se mantuvo durante toda la jornada de hoy, pero ver nevar quedó en ilusión.

Las bajas temperaturas se mantendrán al menos hasta el martes. Con marcas térmicas mínimas entre 1° y 6°C y máximas de hasta 19°C, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un inicio de semana muy invernal, aunque algo más soleada que las extensas jornadas nubladas que se vivieron entre julio y agosto.

Baja temperatura

El descenso térmico se sentirá con mayor intensidad en las primeras horas de mañana. En distintas zonas habrá cielo nublado, lluvias o chaparrones, mientras que en otras se espera una jornada sin precipitaciones. El panorama será especialmente frío en las localidades serranas y del sur de la provincia de Buenos Aires.

La Cumbrecita amanecerá con una marca mínima de -3°C. El termómetro subirá apenas hasta los 9°C. Es probable que durante la madrugada vuelvan a registrarse algunas nevadas suaves, aunque hay mayor probabilidad de que llueva.

En Bahía Blanca, el termómetro marcará una mínima de 0°C y una máxima de 8°C. La madrugada también se prevee que tenga algunas nevadas y una probabilidad de lluvia del 40%. Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado; las condiciones mejorarían por la noche.

Tandil tendrá uno de los regístros mínimos más bajos entre las ciudades que hoy sufrieron el “derrumbe térmico”. La temperatura descenderá hasta los -3°C y mañana la máxima alcanzará apenas los 8°C. Durante la madrugada y la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado; durante la tarde estará mayormente nublado y por la noche, algo nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, de apenas 10%.

La Cumbrecita tendrá este domingo una mínima de -3°C durante la madrugada @cinco_cumbres_extreme

Ya sin posibilidad de ver graupel, el frío se mantendrá en La Plata: las marcas térmicas oscilarán entre 1°C y 8°C. Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y durante el resto del domingo.

En Mar del Plata, en tanto, la mínima será de 1°C y la máxima de 8°C. La jornada comenzará con chaparrones y una probabilidad de precipitaciones del 40%. Durante la mañana, la tarde y la noche predominará el cielo mayormente nublado.

En tanto, en los destinos de esquí, se esperan algunas nevadas durante esta semana. El miércoles próximo habrá precipitación nívea en San Carlos de Bariloche, El Hoyo (Chubut) y Cerro Castor (Tierra del Fuego). En San Martín de los Andes (Neuquén) y Las Leñas (Mendoza) se registrarán nevadas el jueves y el viernes.