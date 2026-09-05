Registraron una impactante avalancha en el Cerro Chapelco en una zona no habilitada

Dos esquiadores sobrevivieron a una impactante avalancha que generó bruscos movimientos en el Cerro Chapelco, ubicado en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. La secuencia quedó grabada por una cámara.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde cuando dos personas se hallaban esquiando en una zona comúnmente llamada como “el filo”. Se trata de un área, ubicada a casi 2000 metros sobre el nivel del mar, que no está habilitada para transitar y que no recibe ningún trabajo de mantenimiento ni control.

Según se observa en las imágenes que trascendieron en redes sociales, los esquiadores se hallaban descendiendo en zigzag cuando irrumpió una gran masa de nieve desde la parte superior de la montaña.

La avalancha en el Cerro Chapelco

En el video se logra observar las huellas que dejaron las personas en su paso y el momento exacto en el que surge la avalancha.

Afortunadamente, el fenómeno no llegó a impactarlos y resultaron ilesos, según consignó LM Neuquén.

De acuerdo a los medios locales, luego del desprendimiento se activó el protocolo de seguridad en el Cerro con el objetivo de evitar que esquiadores y transeúntes se acercaran al sector afectado.

Cerro Chapelco Gentileza Chapelco

A su vez, se montó un operativo para realizar las medidas preventivas y evaluar las condiciones de seguridad.

Por su parte, el complejo resaltó la importancia de respetar las indicaciones y las restricciones que permanecen vigentes en las zonas que pueden presentar riesgos.

Según el reglamento del Centro de Esquí de Chapelco, la denominada “zona fuera de pistas”, aquella no habilitada para transitar, “no está preparada, balizada, señalizada, controlada ni protegida contra los peligros inherentes a la montaña”.

Se recomienda no transitar por zonas no habilitadas

“El usuario será el único responsable de accidentes y colisiones derivados del esquí incontrolado o a velocidad excesiva, de la elección de una pista inadecuada a su nivel de esquí, de la utilización de material defectuoso, de su acceso a pistas cerradas y del esquí fuera de pistas”, reza otro de los artículos.

Además, indica que “está absolutamente prohibido al usuario adentrarse en una pista cerrada por el centro de esquí” y resalta que el centro “no será responsable, en ningún caso, de los perjuicios que pueda sufrir un usuario al adentrarse en una pista cerrada”.