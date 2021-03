Desconcierto turístico. Caen las reservas y las consultas por viajes al exterior

La posibilidad de una segunda ola de coronavirus en la Argentina y la expectativa de que las autoridades impongan más restricciones a los que regresen del exterior ya generó un impacto en las ventas y las consultas que reciben las agencias de viajes. Si bien el Gobierno no definió cuáles serán las nuevas medidas por tomar, ya hay menos vuelos desde y hacia las zonas más afectadas por la pandemia, como Europa, Brasil, Perú y Chile. Hasta el momento no hay argentinos varados, aunque sí hubo servicios aéreos reprogramados.

Aldana Fiore es socia gerenta de la agencia Viaje Listo. Tanto ella como el resto de los que integran la empresa dan una prestación personalizada a sus clientes y están al tanto de las preocupaciones de cada uno. Según dice, la incertidumbre arrancó a fines del año pasado y hace una semana recrudeció. Esto, asegura, hizo que se paralizaran las consultas y la venta de pasajes, sobre todo al exterior.

Una de las opciones que analiza el Gobierno es que todos aquellos que regresen de otro país tengan que aislarse en un hotel durante siete días y abonar esa estadía, al igual que el PCR al llegar a Ezeiza.

“Desde diciembre que hay amagues con el cierre de fronteras o con imponer mayores restricciones. Eso genera incertidumbre y paranoia. Desde la semana pasada, cuando se empezó a hablar más sobre la posibilidad de que existan nuevas restricciones, se frenaron la venta de pasajes y las consultas, cuando veníamos a un muy buen ritmo de consumo. Nosotros tenemos muchos clientes del interior y no saben si, en el caso de que haya que aislarse en un hotel, lo tendrían que hacer en Buenos Aires o si podrían hacerlo en su provincia. Hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Estamos viviendo un clima similar al de marzo del año pasado”, relata Fiore.

Si bien hay vuelos reprogramados, aún no hay argentinos varados Santiago Filipuzzi - La Nacion

Para Semana Santa, señala que la mayoría de las reservas se hicieron recientemente, es decir, con muy poca antelación −a diferencia de años anteriores− y que primaron los destinos nacionales. “Hay menos vuelos hacia el exterior y también hubo bastantes reprogramaciones de aviones para pasajeros que ya estaban en otros países. El Caribe es lo único destino que está funcionando con normalidad, aún existe la misma frecuencia de vuelos y también persiste la buena demanda de pasajes y paquetes. Esto sucede porque ese destino te permite hacer vida de playa y hotel, sin necesidad de exponerte demasiado a un contagio”, aclara.

LA NACION consultó a la Jefatura de Gabinete de la Nación para saber si ya existen definiciones sobre las nuevas restricciones, pero respondieron que aún no.

También desde Turismocity señalan que sus ventas de pasajes a destinos internacionales en los últimos 10 días cayeron un 20%, aunque para los destinos nacionales todavía tienen una demanda estable. Mientras que Paula Cristi, gerenta general de Despegar en la Argentina y Uruguay, describe un panorama similar con los viajes dentro del país, aunque no mencionó que hayan caído las ventas al exterior.

“Vemos un crecimiento de los destinos con espacios abiertos y con opciones para pasar el día al aire libre. En los últimos días aumentaron las búsquedas por Iguazú, que luego del boom de Bariloche en verano, será la estrella del fin de semana largo de Pascuas. En cuanto a los internacionales, Cancún y Miami son los preferidos, lo que tiene que ver con las pocas restricciones que existen para viajar a esos destinos. Todavía es temprano para medir los efectos de los últimos anuncios, que aún no son oficiales”, argumenta Cristi.

Las autoridades buscan desalentar los viajes al exterior Santiago Filipuzzi - La Nacion

Sofía Vernavé, de 28 años, tiene un pasaje para Miami. La fecha de partida es el jueves de la semana próxima. Su idea era tomarse unos días de descanso y visitar a un hermano que vive allá. Pero, a raíz del clima que se generó por las posibles restricciones, más el descontrol que se vivió en Miami por las vacaciones de primavera, decidió cancelar su viaje. “Necesito un descanso, pero no tengo ganas de irme con miedo a no poder volver y tener algún problema con mi trabajo. Por su parte, Mariano, de 29 años, eligió Bariloche para irse con amigos durante Semana Santa: “Necesito tomar distancia de la cotidianidad de la pandemia. Elegí viajar por el interior del país porque me da más tranquilidad y me parece importante ayudar al turismo local. No tengo pensado cancelarlo”.

Por el aumento de los casos, ayer los ministros y autoridades de Interior, Salud, Transporte y Seguridad realizaron una teleconferencia con los gobernadores de las provincias con pasos fronterizos para evaluar la situación del tránsito internacional y analizar las medidas de seguridad sanitarias en cada caso.

En esa reunión se decidió reforzar con fuerzas de seguridad las fronteras para evitar el tránsito no habilitado y se pidió poner especial atención por la situación epidemiológica en las fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia.

Además recordaron a las jurisdicciones que cuentan con el tablero online de Migraciones para controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Señalaron que el 70% de los argentinos que vuelven al país residen en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Sobre la frecuencia de los vuelos, el Ministerio de Transporte informó que está realizando un ordenamiento de servicios para garantizar la vuelta de argentinos en el exterior de forma organizada y segura. Según los registros migratorios, en la actualidad alrededor de 27.000 argentinos se encuentran en el exterior. Hasta la fecha no hay varados, indicaron desde la Dirección Nacional de Migraciones.

“Están volviendo con normalidad. En algunos casos puntuales hay reprogramaciones para el mismo día o días posteriores, a raíz de la disminución gradual de vuelos que está realizando Transporte en el marco de las medidas adoptadas la semana pasada. Estas reducciones, igualmente, están teniendo en cuenta la cantidad de argentinos que se hallan en el extranjero”, expresaron desde el organismo.