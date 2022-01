Desde la Confederación Farmacéutica anticiparon cuándo llegarían los autotests y aclararon cómo se realizan

Ya aprobados los cuatro tests de autoevaluación para detectar Covid-19 por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ahora surgen dudas sobre cuándo llegarán y cuán fácil es que una persona realice el diagnóstico a través de este método.

Esos cuestionamientos fueron disipados esta mañana por el protesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti, quien brindó un detalle pormenorizado sobre cómo utilizar estas pruebas que, según anticipó, estarían disponibles en dos semanas. “No tiene nada que ver con el hisopado”, aclaró al hablar de una manipulación “sencilla” del producto.

Los primeros autotests llegarían en 10 o 15 días

“Recién ayer salieron los cuatro registros de Anmat. A partir de ahora se abren los procesos de importación, porque vienen todos desde afuera. Estimamos que dentro de 10 o 15 días debería haber algún laboratorio que pueda tener productos. Sabemos que alguno tiene stock en algún país limítrofe. Estimamos que esos son los primeros que van a ingresar”, dijo el profesional en cuanto al tiempo que aún resta esperar para disponer de los autotest que tienen el visto bueno, los realizados por los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, que serán comercializados en las farmacias habilitadas.

El procedimiento al comprar el autotest

Luego, detalló en Radio 10 el paso a paso que deberán seguir las personas que accedan a estos productos. “Usted va a llegar a la farmacia para comprarse un autotest para usted, un familiar o más de uno. La farmacia va a asociar el DNI del paciente con el número de serie, porque sí o sí cada cajita va a tener un número individual de serie, y la farmacia va a pedir los datos básicos como fecha de nacimiento, domicilio y teléfono. Con esos datos, se va a imprimir un código QR que se va a llevar el paciente”, indicó Pesenti en cuanto a cómo comienza el proceso en las farmacias.

El momento de realizarse el testeo

Después, siguió: “Cuando la persona se haga el test en su domicilio, con cualquier celular, leyendo este código QR le va a salir en la pantalla para que informe el resultado. Primero, le va a decir que ese test corresponde a tal persona, para que no haya problemas si en una casa hay más de un autotest dando vueltas. Ahí va a marcar tanto positivo, negativo, si pudo haber estado mal hecho o si lo compró y va a postergar el uso. Porque tal vez uno lo compró pensando que fue contacto estrecho de alguien, le avisan que no lo es y lo guarda para más adelante. Eso también se puede informar y queda pendiente”.

Sobre cómo deberá la persona practicar la prueba, Pesenti llevó tranquilidad al explicar que es un método “sencillo”, que las cajas tendrán la información que necesita el paciente y que, además, los farmacéuticos instruirán a quienes vayan a comprarlos.

“No tiene nada que ver con el hisopado, porque todos los hisopados de hoy son de uso profesional, la toma de muestra implica que sea con un hisopo nasofaríngeo, que es un hisopo más largo que ingresa totalmente a la fosa nasal y después también a la faringe. En cambio, dentro de los autotests hay uno que ingresa al país que es de saliva y otros, nasales. En estos últimos el paciente, con un hisopo que es mucho más cortito, no ingresa más allá de uno o dos centímetros en la fosa nasal, hace cinco veces círculos en cada una de las fosas y ese es el hisopo que coloca en la solución”, explicó.

No obstante, advirtió que como en cualquier otro test rápido que se realiza hoy, la persona debe cumplir con los requisitos para hisoparse y obtener un resultado fidedigno. “Si soy contacto estrecho ayer de una persona, no me puedo hacer hoy un autotest, porque va a ser un falso negativo o tal vez falso positivo. Se tienen que esperar una serie de días. Si hay síntomas, se puede hacer. Si no hay síntomas y uno es posible contacto estrecho, tiene que esperar los cinco días para que si hay carga viral, la detecte”, detalló, al aclarar que es importante en estas pruebas que haya “una carga del virus en las muestras, para que se pueda detectar bien”.

La responsabilidad de informar el resultado

Mientras tanto, el profesional enfatizó en que la persona debe informar sí o sí el resultado y que, en caso de que no lo haga, la farmacia lo contactará telefónicamente. “Vamos a tener un sistema que ya está funcionando y que hace todo ese seguimiento. Vamos a habilitar a las farmacias para este sistema, es un compromiso que hemos tomado ante la autoridad sanitaria hacer este registro”, comentó y también destacó que aquellos locales que no cumplan con la disposición y dispensen tests sin informar los resultados van a ser bloqueados del sistema para que no puedan continuar con la venta. “La idea es que el dato no se pierda, queremos ser responsables y hacer las cosas bien”, se comprometió.

Asimismo, señaló que desde la COFA pidieron una reunión con los cuatro laboratorios importadores para mañana o el lunes, así se logra un precio “uniforme” para todo el país y “accesible para la población”. Aclaró, además, que estos diagnósticos no van a desplazar a los centros de testeo.

“Esto viene a colaborar, no viene a reemplazar nada”, manifestó.