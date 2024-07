Día de la Independencia: qué pasó el 9 de julio para chicos

Escuchar

El próximo martes es feriado por el 9 de julio, y una gran oportunidad para explicar a los chicos cómo se dio lo que hoy conocemos como el Día de la Independencia.

En concreto, el 9 de julio de 1816 se produjo la firma del Acta de la Independencia, signada por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este evento fue el punto álgido del Congreso Constituyente de Tucumán, convocado por el Directorio, institución gubernamental que ejercía el control de los territorios rebeldes dentro del antiguo Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital.

La firma del Acta de Independencia se realizó en la Casa Histórica de Tucumán, que puede ser visitada en San Miguel de Tucumán Fernando Font - LA NACIÓN

Las sesiones del mismo habían iniciado el 24 de marzo de ese año, y continuaron en la provincia norteña hasta el 16 de enero de 1817, cuando se trasladó a Buenos Aires. En mayo de ese año, como recuerda la Enciclopedia Iberoamericana, retomó las sesiones este órgano legislativo y constituyente hasta el 11 de abril de 1820, cuando fue disuelto tras la victoria federal en la batalla de Cepeda (1820).

¿Qué pasó el 9 de julio de 1816?

En esta fecha se llevó a cabo la firma de la Declaración de la Independencia. El hecho tuvo lugar en el marco del Congreso de Tucumán, ubicado en San Miguel de Tucumán. Como se mencionó, este órgano fue convocado por el Directorio, institución con el control efectivo de los territorios rebeldes a la Corona con sede en Buenos Aires, bajo la dirección interina de Ignacio Álvarez Thomas.

El acto fue presidido por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Esta sede fue denominada Casa Histórica o Casa de Tucumán, lugar que puede ser visitado en la actualidad.

La declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, según una acuarela de Antonio González Moreno (1941) (Imagen: Colección Museo Histórico Nacional)

Durante las jornadas se debatió sobre la necesidad de establecer una nueva nación independiente, que lograra cortar lazos con la monarquía española, alejara la posibilidad del sometimiento a la corona portuguesa y funcionar bajo sus propios objetivos y cumplimiento de deberes cívicos.

Quiénes firmaron el Acta de Independencia

Si bien los territorios que suscribieron a este documento, promulgado mientras aún se combatía a las tropas realistas de España, fueron el germen de lo que hoy es la Argentina, hay algunas diferencias en cuanto a la geografía de aquel territorio con el que hoy es nuestro país. Por ejemplo, tres territorios asociados a lo que hoy es Bolivia enviaron representantes y, recién en 1825, el Congreso le dio la libertad de acción que derivó en la formación del actual país limítrofe.

Además, el documento no contó con la firma de los territorios actuales de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, agrupados en la Unión de los Pueblos Libres, comandada por José Artigas, que repelía invasiones del Directorio (uno de los primeros conflictos civiles de lo que todavía no era la Argentina) y de tropas luso-brasileñas. En el caso de las provincias patagónicas, aún no existían como tales, sino que eran territorios prácticamente inexplorados por los europeos o sus sucesores criollos, poblados por distintas comunidades aborígenes.

En resumen, las provincias que enviaron representantes al Congreso de Tucumán fueron:

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Chichas (actual Bolivia)

Charcas (actual Bolivia)

La Rioja

Jujuy

Mendoza

Mizque (actual Bolivia)

Salta

San Juan

San Luis

Santiago del Estero

Tucumán

El contexto de la lucha por la independencia

En mayo de 1814, el Rey Fernando VII de España regresó al poder luego de las invasiones napoleónicas, y se puso como objetivo recuperar los territorios de América que pretendían emanciparse. Para entonces, el ejército realista ya combatía a los movimientos independentistas en la región.

Cuando se firmó el Acta de Independencia, todavía se combatía a España en la guerra de emancipación de la corona española

Las Provincias Unidas decidieron juntarse en oposición a esta amenaza y conformaron el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica. Con este fin, se acercaron a Buenos Aires, antigua capital del Virreinato del Río de la Plata, para poder llegar a un acuerdo sobre sus deseos de soberanía.

¿Quiénes formaron parte de la Declaración de la Independencia?

Fueron 29 diputados del Congreso de Tucumán quienes suscribieron el Acta de Independencia. Cada uno de ellos representaba alrededor de 15.000 habitantes. Entre estos, Francisco Narciso de Laprida, el entonces diputado por San Juan, fue quien presidió la sesión. El vicepresidente fue Mariano Boedo, entonces diputado por Salta. José Mariano Serrano y Juan José Paso fueron los secretarios designados.

Completaron la asistencia los siguientes diputados, en representación de las provincias del país:

Antonio Sáenz

José Darragueira

Fray Cayetano José Rodríguez

Pedro Medrano

Esteban Agustín Gascón

Tomás Manuel de Anchorena

Manuel Antonio Acevedo

José Eusebio Colombres

Eduardo Pérez Bulnes

José Antonio Cabrera

Jerónimo Salguero de Cabrera

Teodoro Sánchez de Bustamante

Pedro Ignacio de Castro Barros

Tomás Godoy Cruz

Juan Agustín Maza

José Ignacio de Gorriti

Fray Justo Santa María de Oro

Pedro Francisco de Uriarte

Pedro León Gallo

Pedro Miguel Aráoz

José Ignacio Thames

Pedro Ignacio Rivera

Mariano Sánchez de Loria

José Severo Malabia

José Andrés Pacheco de Melo

LA NACION