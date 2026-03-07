Día de la Mujer: cuál es el origen y por qué se conmemora el 8M

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a recordar la lucha por la igualdad de derechos y a visibilizar los avances en materia de género alcanzados a lo largo del tiempo, así como las demandas que aún persisten. Cada año, en distintos países del mundo, se realizan actividades, actos y movilizaciones que buscan reflexionar sobre la situación de las mujeres en la sociedad.

Esta fecha fue elegida por una tragedia ocurrida el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, cuando 129 trabajadoras murieron en un incendio dentro de una fábrica textil conocida como Cotton. Las mujeres realizaban una protesta laboral para exigir mejores condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral y salarios equivalentes a los de los hombres que realizaban tareas similares.

Durante la huelga pacífica del 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron calcinadas en la fábrica Cotton Textile Factory, en un incendio provocado por sus dueños (Foto: CASI)

Según los relatos históricos, las puertas del edificio habrían sido cerradas mientras se desarrollaba la protesta, lo que impidió que muchas de las trabajadoras pudieran escapar cuando comenzó el incendio. La muerte de decenas de mujeres generó una fuerte conmoción social y motivó movilizaciones en reclamo de derechos laborales y de igualdad.

El impulso para establecer una jornada internacional surgió poco después. En 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso instaurar el Día de la Mujer Trabajadora. La iniciativa fue aprobada por las delegadas presentes y comenzó a celebrarse al año siguiente en distintos países. Entre los principales reclamos de aquel momento se encontraban el derecho al trabajo, el fin de la discriminación laboral, el sufragio femenino y la posibilidad de ocupar cargos públicos.

La tragedia ocurrida en Estados Unidos sería el puntapié para dar inicio a un reclamo universal sobre los derechos de las mujeres (Foto: CASI)

Décadas más tarde, en 1977, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, lo que consolidó la fecha como una conmemoración global.

¿Cómo se inició el Ni Una Menos en Argentina?

En la Argentina, las reivindicaciones vinculadas a los derechos de las mujeres también tuvieron una fuerte presencia en las últimas décadas. Uno de los movimientos más importantes fue Ni Una Menos, surgido en 2015 para reclamar el fin de la violencia de género y de los femicidios. La primera movilización se realizó el 3 de junio de ese año en más de 80 ciudades del país. Con el tiempo, la consigna se extendió a otros países de América Latina, Europa y Asia.

Todos los años se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo Twix Production

Este año el movimiento Ni Una Menos llamó a movilizarse el lunes 9 de marzo, una decisión que dividió las aguas entre las asistentes. El encuentro tendría como consigna rechazar “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno de Javier Milei.

Los distintos movimientos sociales convocaron a encontrarse en el Congreso de la Nación a las 16:30 horas para caminar hasta la Plaza de Mayo, donde se realizará la mayor concentración de mujeres. El objetivo de realizarla el día lunes, según sus organizadoras, es tener mayor visibilidad ante sus reclamos. Sin embargo, muchos otros grupos informales se encuentran convocando mediante redes sociales a reunirse el día 8 de marzo para conmemorar la fecha original.