Día de la Mujer 2026: cuál es la agenda y las marchas del 8M
Este domingo hay actividades específicas para rememorar la fecha en todo el país; todos los detalles
LA NACION
Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en su edición 2026 hay diversas actividades que se pueden aprovechar y disfrutar para conmemorar la fecha.
De acuerdo a la información provista por el Gobierno porteño, el domingo 8 de marzo, la Usina del Arte será sede de numerosas actividades recreativas, musicales y de reflexión, desde las 11 y hasta las 21 horas.
LA NACION
