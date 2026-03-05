Día de la Mujer 2026: cuál es la agenda y las marchas del 8M

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en su edición 2026 hay diversas actividades que se pueden aprovechar y disfrutar para conmemorar la fecha.

Este domingo 8 se celebra el Día internacional de la Mujer Hernán Zenteno - LA NACION

De acuerdo a la información provista por el Gobierno porteño, el domingo 8 de marzo, la Usina del Arte será sede de numerosas actividades recreativas, musicales y de reflexión, desde las 11 y hasta las 21 horas.