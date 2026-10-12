Día de la Raza: por qué se celebra hoy y las claves de la jornada

El Día de la Raza, también conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se celebra cada 12 de octubre en la Argentina. Esta jornada fue dispuesta en recuerdo a uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Se trata de la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón al conteniente americano en 1492. Con el paso de los años, la fecha cobró nuevos sentidos y pasó de centrarse en la exploración europea a promover la reflexión sobre la identidad cultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Cristóbal Colón llegó por primera vez a América el 12 de octubre de 1492 (Wikimedia Commons/L. Prang & Co., Boston) Library of Congress

En la Argentina, esta jornada forma parte del calendario oficial de feriados nacionales. Este 2026, la fecha cae lunes por lo que da lugar a un fin de semana largo.

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Raza en la Argentina?

El origen de esta conmemoración se remonta al 12 de octubre de 1492, día en el que la expedición organizada por la Corona española llegó a una isla del archipiélago de las Bahamas luego de atravesar el océano Atlántico. La travesía había comenzado meses antes desde el Puerto de Palos, en España. El grupo se encontraba integrado por tres embarcaciones conocidas como Santa María, Niña y Pinta. El objetivo era encontrar una nueva ruta hacia Asia navegando hacia el oeste.

Fue Rodrigo de Triana, integrante de la tripulación de La Pinta, quien anunció la presencia de tierra. La expedición arribó a la isla de Guanahani, actualmente asociada a San Salvador, en las Bahamas. Con el tiempo, este acontecimiento fue interpretado como el inicio del contacto permanente entre Europa y América. Durante décadas, la fecha fue celebrada en distintos países bajo la denominación de Día de la Raza, una expresión que buscaba destacar el encuentro entre culturas.

Las claves de la jornada

En la Argentina, el 12 de octubre fue establecido como Día de la Raza y feriado nacional por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen el 4 de octubre de 1917. Esta efeméride mantuvo esta denominación en el año 2010, mediante el Decreto 1584/10 que cambió su nombre a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Durante el gobierno de Javier Milei, se reivindicó y volvió a utilizar la terminología anterior.

El significado de esta fecha fue evolucionando con el paso de los años. Mientras que durante gran parte del siglo XX se puso el foco en la llegada de Colón al continente americano, posteriormente comenzó a ganar relevancia la mirada sobre los pueblos que habitaban estas tierras antes de 1492. Esta transformación llevó a que la efeméride incorporara nuevas interpretaciones relacionadas con la diversidad cultural, la valoración de las identidades indígenas y el reconocimiento de sus aportes históricos.

La jornada también invita a reflexionar sobre la convivencia de distintas tradiciones, lenguas, costumbres y formas de entender el mundo que forman parte de la identidad argentina. Otros países de América Latina celebran este día, algunos mantienen referencias vinculadas al descubrimiento del continente, otros eligen destacar conceptos relacionados con la interculturalidad.

El 12 de octubre es feriado nacional

Perú denomina esta fecha como el “Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural”. Bolivia festeja el “Día de la Descolonización”, mientras que Venezuela el “Día de la Resistencia Indígena”. Ecuador conmemora el “Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad” y México el “Día de la Nación Pluricultural”.