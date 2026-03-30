Día de Malvinas: ¿por qué se celebra el 2 de abril?

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se celebra cada 2 de abril en la Argentina, una fecha dedicada a honrar y recordar a todas las personas que participaron en este conflicto bélico que tomó lugar en 1982. El combate duró 74 días en los que 649 soldados argentinos perdieron la vida. La jornada es también, una oportunidad para reflexionar acerca de la disputa por la soberanía de este archipiélago que se ubica en la plataforma continental de la Argentina, pero que se encuentra ocupado por el Reino Unido desde 1833.

El cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, donde yacen los combatientes argentinos, en mayo de 2016 Mauro V. Rizzi

¿Por qué se celebra cada 2 de abril el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas?

La fecha fue establecida en 1983, en honor al 2 de abril de 1982, día en el que las tropas argentinas desembarcaron en las cosas de las Islas Malvinas con el objetivo de proclamar la soberanía de este territorio. El grupo tenía como meta llegar a la capital en Puerto Argentino, denominada Port Stanley por las milicias británicas. Sin embargo, Gran Bretaña, liderada por la primera ministra Margaret Thatcher, respondió con rechazo y se negó a la negociación con la Junta Militar que representaba al país. De esta manera, enviaron una expedición naval a las islas, lo que generó el inicio del conflicto.

Con estos sucesos, se declaró la guerra y cada país emprendió diferentes misiones. Participaron 23.544 argentinos y 25.948 británicos en este conflicto. El hundimiento del ARA General Belgrano el 2 de mayo, fue uno de los acontecimientos más lamentables y trágicos. El buque argentino fue atacado por un submarino británico, ataque que derivó a la muerte de 323 personas. Como respuesta, la aviación argentina hundió el destructor británico HMS Sheffield, en el que murieron 20 marineros de su tripulación ocho días más tarde.

Una foto del ARA General Belgrano ARCHIVO

El 14 de junio de 1982, tras 74 días de guerra, la comandancia argentina declaró su rendición. Este conflicto bélico generó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. Entre los heridos nacionales, se encontraban 1650 personas. Sin embargo, luego de finalizar la guerra, ocurrieron más de 500 suicidios de excombatientes, asociados con traumas y secuelas psicológicas producidas por estos sucesos.

Guerra de Malvinas, Comunicado Nº1 de la Junta Militar, 1982

Memoria por los veteranos de guerra

Esta fecha es la oportunidad para rendir tributo a todos los participantes y caídos de la Guerra de Malvinas, para recordar sus historias y labor heroica en defensa de la Nación en uno de los hechos más relevantes para la historia de nuestro país. Actualmente, esta fecha es considerada como feriado nacional, gracias a la ley 25.370, sancionada el 22 de noviembre de 2000 y promulgada el 15 de diciembre del mismo año.

Pinguinera en Goose Greene, en las Islas Malvinas Mauro V. Rizzi

La Nómina de Veteranos de Guerra de Malvinas presenta varios datos y cifras relevantes acerca de este conflicto bélico, que ayudan a entender las vivencias de los veteranos y caídos de guerra. El el 70% de los combatientes eran menores de 25 años y el 40% de ese grupo no superaba los 20 años de edad. En cuanto a los fallecidos, 391 personas pertenecían a la Armada, 194 al Ejército, 55 a la Fuerza Aérea, siete a Gendarmería y dos a Prefectura.