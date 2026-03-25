Día del Niño por Nacer: por qué se celebra hoy

El Día del Niño por Nacer se conmemora el 25 de marzo de cada año, una fecha que hace más de tres décadas se celebra en el país, con el objetivo de defender la vida humana del embrión en el vientre materno. La jornada hace referencia a uno de los acontecimientos que recuerda la Iglesia Católica acerca de la Virgen María y la llegada de Jesús.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Niño por Nacer?

Este día fue inspirado por la Anunciación a la Virgen María, uno de los momentos más importantes para el cristianismo. Se trata del momento en que la Santa Madre acepta con gracia concebir a Jesús. El suceso ocurrió cuando el Arcángel Gabriel apareció ante María para develarle la voluntad de Dios de que ella llevara en su vientre al Mesías. De esta manera ella aceptó un símbolo de obediencia divina y de fe.

La Virgen María, recibiendo la noticia de que va a ser madre

El catolicismo estima que este acontecimiento ocurrió nueve meses antes del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. por lo tanto, se considera el 25 de marzo como el Día de la Anunciación a la Virgen María.

El Día del Niño por Nacer en la Argentina

El Salvador fue el primer país en el mundo en impulsar esta jornada, en 1993. La iniciativa se denominó como Día del Derecho a Nacer y fue sancionada por la Asamblea Legislativa junto con el apoyo de la Fundación Sí a la Vida.

En 1998, el entonces presidente de la nación, Carlos Menem estableció el Día del Niño por Nacer a través del decreto 1406/98. La iniciativa contó con el apoyo del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Guido Di Tella. El 10 de diciembre de 1998 se publicó esta normativa en el boletín oficial en el que se declaraba que “el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana”.

Marcha a favor del niño por nacer en Buenos Aires Hernán Zenteno - LA NACION

El texto citó también un fragmento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. “Proclamó que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ratificando así la afirmación contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de todo el género humano”.

Al año siguiente se celebró esta efeméride por primera vez en un acto oficial que tuvo lugar en el Teatro Coliseo. Carlos Menem envió una carta a todos los mandatarios de América Latina, España, Portugal y Filipinas, en la cual invitaba a sumarse a esta iniciativa. Chile, Costa Rica, Guatemala y Perú. adoptaron esta propuesta.

Hoy se celebra el Día del Niño por Nacer Freepik

El día coincide también con el Aniversario de la Encíclica Evangelium Vitae, un escrito publicado por el Papa Juan Pablo II el 25 de marzo de 1995, en el que expresaba el valor y el cuidado de la vida humana desde la concepción.