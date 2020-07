Día del Amigo. ¿Qué amistades nos van a quedar después de la cuarentena?

Según dicen los especialistas, aunque la amistad resiste el tiempo y la distancia física sin reclamos, no vamos a salir de la cuarentena con los mismos amigos que con los que entramos Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Cuando todo esto termine. ¿qué amigos me van a quedar? Laura Peñalba lanza la pregunta al aire y el que responde es Germán su hijo adolescente. "Ninguno", sentencia el chico. Los 18 años y la cuarentena no se llevan bien, resume la madre. "Para él es todo blanco o negro. Está convencido de que el aislamiento es un golpe mortal a su vida social. Y en cierta manera es cierto. Pero lo que intento hacerle ver es que la cuarentena nos sirve para decantar nuestras amistades. Quiénes son los que llamamos amigos solo porque están cerca y compartimos tiempo con ellos y quiénes son nuestros verdaderos amigos, que aunque estén lejos físicamente, nos acompañaron a atravesar este mal trago", dice Peñalba.

El aislamiento social está poniendo a prueba los vínculos. Y la amistad es uno de ellos. Según dicen los especialistas, aunque la amistad resiste el tiempo y la distancia física sin reclamos, no vamos a salir de la cuarentena con los mismos amigos que con los que entramos a ella. Cuando este mañana se celebre el Día del Amigo, miles de personas van a extrañar esa marea de risas y tragos que inundaba los bares de la ciudad.

Las autoridades están en alerta y por estas horas reforzaron los controles para evitar las juntadas clandestinas por el Día del Amigo. Quieren evitar que el contacto cercano de unos pocos a puertas cerradas obligue a dar marcha atrás a la apertura escalonada. Una encuesta de 900 casos que realizó a Universidad Abierta Interamericana en la región metropolitana apunta a que solo el 22% va a festejar esta fecha. Y menos del 2% planea hacer "juntadas clandestinas". Esto puede ser, explica la magíster en psicología y docente de la UAI, Carla Vitale, a cargo del trabajo, que lo que no domina este año es el espíritu festivo.

"Muchos van a hacer videollamadas o programaron encuentros, pero no sienten que eso sea un festejo, porque lo que más extrañan es el contacto físico que está presente en la amistad. Las personas que viven solas son las que más lo extrañan", explica. También es posible que, aunque la encuesta fuera anónima, las personas no declaren sus intenciones de reunirse ya que infringe el decreto presidencial.

Jack Schaefer, psicólogo y agente retirado del FBI, dice que sería capaz de juzgar, a la luz de las actitudes corporales, si un grupo está compuesto por amigos duraderos o por personas que comparten un buen momento sin mucho en común. La amistad, dice, tiene una fórmula para ser duradera: A = P + F + D + I. A es Amistad. P es proximidad. F, frecuencia. I, Intensidad y D, duración. La amistad es cuestión de proximidad: distancia entre dos personas y exposición entre ellas a lo largo del tiempo; de frecuencia, que es el número de contactos y duración; de intensidad, que es la capacidad de satisfacer las necesidades físicas y psicológicas del otro; y de duración, ya que cuanto más tiempo pasás con una persona, más lográs influir en ella.

¿Pero, qué va a pasar después del aislamiento con esas amistades que no tengan ni proximidad física, ni cercanía, ni encuentros, pero en cambio tengan frecuencia, intensidad y proximidad afectiva? ¿Cuáles sobrevivirán a la cuarentena?

"Amistad viene de amicus, que deriva de amor, del latín. Esta época atravesada por el Covid-19 es un tiempo de mucho desamparo y vulnerabilidad. Estamos atravesados por los miedos, el desamparo, la incertidumbre. ¿Qué tipo de amistades sobrevivirán? Las menos narcisistas, donde haya un registro y aceptación del otro como semejante y aceptación como diferente", explica Mónica Cruppi, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

"La cuarentena produjo el acercamiento de relaciones de amistad que por la aceleración de la vida posmoderna prepandemia no se hallaba el tiempo para la relación. Un valor necesario para la sobrevivencia del vínculo es el de hospitalidad aplicado a la virtualidad. Pasar los encuentros a sus formas virtuales si no tiene este valor de hospitalidad, de alojar al otro con sus diferencias, es un encuentro vacío, sin significado, que refuerza la ausencia física. Esos son los amigos que fuimos perdiendo en este tiempo. En cambio, aquellas amistades que le dieron calidez al encuentro virtual, reforzaron su significado. En cambio, aquellos vínculos de amistad que ya venían con conflictos previos o situaciones tóxicas vieron su fin en esta etapa", apunta Cruppi.

Sin propósitos

"La amistad es el más incondicional y parejo de los vínculos. No tiene un para qué. No nos hacemos amigos para algo. Aristóteles decía que la verdadera amistad se basa en la virtud de ese vínculo y no en la conveniencia, que lo convierte en una transacción. La amistad no nos obliga a convivir, a criar hijos, ni a asumir responsabilidades. Es ciento por ciento pasado y presente. No tiene propósitos. Si perdió su razón de ser, simplemente desapareció", explica Sergio Sinay, sociólogo, especialista en vínculos.

"El contacto real con el otro, que muchas veces se manifiesta de forma física, con una mirada, un abrazo, una palmada es lo que más extrañan los verdaderos amigos", explica Vitale, según surge del estudio de la UAI.

"Yo soy muy de abrazar. Si estoy contenta, abrazo, si estoy triste necesito que me abracen. Si estoy emocionada, abrazo. Es una parte fundamental mía que está en pausa. Y extraño a mis amigos. Pero vivo esto como algo que hay que pasar, no como algo a aceptar. No me quiero acostumbrar a esta nueva realidad. Quiero pasar a otra etapa", dice Silvana Suárez, de 30 años, que tiene una agencia marketing y organización de eventos, ahora reconvertida en marketing digital.

"Con mi mejor amiga decidimos festejar a la distancia, sin romper la cuarentena: nos vamos a mandar un trago sorpresa, de un bar que tenemos cerca, que te los manda en una caja para que uno mismo los sirva en casa. Y vamos a brindar por videollamada", cuenta Silvana.

Yanina Krbavcic, de 45 años es la amiga y socia de Silvana. Ella va a recibir un trago que se llama Peniciline y Silvana un Cosmopolitan. "No es lo mismo brindar por videollamada. Pero es lo que hoy nos toca. Yo creo que sí, que esta cuarentena nos hace extrañar un montón de cosas. Sentimos más ganas que nunca de estar con nuestros amigos, pero hay que aprovechar alguna de las posibilidades para festejar a distancia, para no romper la cuarentena. Con Silvana, ya esta semana lo probamos y lo de mandarnos mutuamente tragos nos hace sentir más cerca de la salida", cuenta.

Kiki Fernández es una asesora de imagen que se sumó a la tendencia de festejos virtuales y ofrece unas cápsulas virtuales para hasta cinco amigos, para recibir asesoramiento. "Los zoompleaños a veces tienen el efecto contrario de hacernos extrañar más a la gente que vemos. Ver a otros comiendo torta no tiene gracia. Esta propuesta es para menos gente y que todos participen. Lo que los amigos extrañan es interactuar como antes", dice Fernández.

