‘Phubbing’ el hábito silencioso que rompe la conexión con la pareja y familias: así puede solucionarlo

Especialistas explican cómo identificar esta conducta y qué medidas aplicar para reducir su efecto en parejas y familias

El Phubbing consiste en el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a su persona
El Phubbing consiste en el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a su persona

El phubbing, ignorar a alguien por mirar el celular, aparece cada vez con mayor frecuencia en la vida cotidiana y puede deteriorar tanto las relaciones de pareja como los vínculos entre padres e hijos.

Dos académicas del Reino Unido analizaron por qué ocurre, cómo afecta y qué estrategias prácticas pueden ayudar a disminuir esta conducta.

El phubbing surge cuando una persona revisa su teléfono de manera casi automática, incluso durante interacciones sociales relevantes.

Esta conducta incluye mirar mensajes, deslizar notificaciones o “buscar algo rápido”, acciones que frecuentemente se realizan sin plena conciencia de su impacto.

La BBC señaló que esto puede generar que la otra persona se sienta ignorada, especialmente en el caso de parejas, en los que estas interrupciones repetidas pueden interpretarse como falta de interés o desatención.

El phubbing surge cuando una persona revisa su teléfono de manera casi automática, incluso durante interacciones sociales relevantes
El phubbing surge cuando una persona revisa su teléfono de manera casi automática, incluso durante interacciones sociales relevantes

Cómo estas interrupciones afectan la dinámica de pareja

Claire Hart, profesora asociada de Psicología en la Universidad de Southampton, dirigió un estudio con 196 personas para evaluar la relación entre el phubbing y la satisfacción en pareja.

Cuanto más siente una persona que su pareja la deja de lado por el teléfono, peor tiende a ser la calidad de la relación. Aunque Hart aclaró que las reacciones varían según la personalidad, advirtió que sentirse ignorado puede generar respuestas negativas.

La psicóloga explicó que esto puede derivar en “represalias”, como que cada persona tome también su teléfono, creando una dinámica en la que ambos miembros se sienten rechazados o menos valorados.

Efectos en la familia y en la autoestima de los hijos

El uso del teléfono por parte de los padres también puede influir en los niños.

Esta distracción puede debilitar los vínculos con los más pequeños y afectar la autoestima de los mayores, que pueden interpretar la falta de atención como una señal de desvalorización.

El medio británico citó a la doctora Kaitlyn Regehr, profesora asociada del University College London, quien propuso un método sencillo para reducir el phubbing en interacciones cercanas: explicar en voz alta por qué se está tomando el teléfono.

Regehr sostuvo que esta transparencia “evita que la otra persona se sienta ignorada” y ayuda a quien usa el dispositivo a mantenerse responsable, pues reduce la tentación de continuar navegando o desplazándose sin fin.

Un método sencillo para reducir el phubbing es explicarle a la otra persona en voz alta por qué se está tomando el teléfono
Un método sencillo para reducir el phubbing es explicarle a la otra persona en voz alta por qué se está tomando el teléfono
