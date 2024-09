Día del Empleado de Comercio: por qué se celebra hoy

Escuchar

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre en Argentina con el fin de recordar a todos los que pertenecen a este sector. Esta fecha fue impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias de cada actividad, con el objetivo de brindar un día de descanso a todos sus trabajadores. Este año, este feriado se corrió al lunes 30 de septiembre para garantizar el fin de semana largo.

Este día también conmemora la trayectoria de esta industria en el país, en recuerdo a la sanción de una ley, que establece nuevos derechos laborales para sus colaboradores.

Por qué se celebra hoy el Día del Empleado de Comercio

El lunes 30 de septiembre muchas cadenas de comercios y otros locales no abrirán las puertas al público Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

La fecha remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Gracias a esta lucha, se logró obtener mayores derechos laborales, licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Fue el 10 de diciembre de 2009 que se sancionó la ley n° 26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Abren los comercios hoy?

Si bien este día se celebra cada 26 de septiembre, en esta oportunidad, la jornada se trasladará al lunes 30 con el fin de otorgar un fin de semana largo a los trabajadores de este sector. Es decir, los colaboradores contarán con un feriado laboral sectorial para descansar.

Faecys indicó en un comunicado que “el lunes en que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal”. Después, agrega “todos los trabajadores que desempeñen como empleados u obreros en cualquiera de las ramas del comercio o en actividades civiles con fines de lucro o como administrativos en explotaciones industriales en general, o que tengan boca de expendio de los productos que elaboran, y en las agropecuarias”.

Los empleados de comercio tendrán feriado el lunes 30 de septiembre Alberto Armendariz

Es posible que la mayoría de los comercios, grandes cadenas de supermercados, centros comerciales, entre otros, no abran sus puertas durante este lunes 30. Sin embargo, esto podría no afectar a todos los comercios, ya que dependerá de cada uno de estos si desearán sumarse o no a esta iniciativa.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio

Se trata de uno de los gremios más grandes del país, que de acuerdo a los Estudios y Estadísticas laborales realizados por el Observatorio de Ocupaciones de Argentina (OOA), en junio 2024, lo conforman más de 1.226.900 personas.

Durante el mes de septiembre, quienes pertenecen a este sector reciben un incremento del 4% en sus salarios, que refiere a la tercera y última entrega de su acuerdo paritario. De esta manera, el salario básico es de $858.200 con presentismo.

LA NACION